Las fotos de El Polaco y Barby Silenzi, muy enamorados y de vacaciones en el Caribe

Decididos a disfrutar al máximo de la Semana Santa, El Polaco y Barby Silenzi armaron un súper plan de pareja: volar a un destino soñado del Caribe. Esta vez, eligieron Aruba como destino de vacaciones y apenas aterrizaron empezaron a compartir fotos y videos del increíble entorno que los rodea.

El Polaco y Barby Silenzi la pasan bomba: se hospedaron en un exclusivo complejo hotelero frente al mar y, además de disfrutar de las hermosas playas, aprovechan al máximo la divertida vida nocturna que ofrece el lugar.

Así lo mostró Barby en sus redes, donde compartió con sus seguidores el show improvisado con temas de Marc Anthony que brindó el cantante de cumbia, que siempre se prende entusiasmado cuando aparece un micrófono en su camino, tal como pasó en el cumpleaños de 15 de Sol, su hija con Karina La Princesita.

Felices, juntos, enamorados, fortalecidos como pareja: así se los ve a los padres de la pequeña Abril en las primeras instantáneas que publican en sus cuentas de Instagram, que prueban que los embates de la relación no hacen mella en las ganas que siguen teniendo de elegirse una y otra vez.

El Polaco y Barby Silenzi, enamorados en el Caribe. Instagram El Polaco.

Es que el músico y la bailarina vienen de un sinfín de idas y vueltas que muchas veces plantearon como irreversibles y definitivas. Sin embargo, los dos supieron atravesar cada una de las crisis, perdonarse y volver a apostar a la relación amorosa, a pesar de que muchos los consideran "tóxicos".

¿La última tormenta que puso en peligro su vínculo? La pasaron en febrero, cuando la morocha publicó un tremendo posteo en sus redes, un mensaje teledirigido al cantante que daba a entender que había sido engañada por él y que se había cansado de tantas mentiras.

Barby Silenzi disfruta de la noche caribeña. Instagram Barby Silenzi.

Una relación llena de vueltas

"La mentira destruye la confianza. Es casi imposible volver a creer a quienes hemos descubierto", escribió Silenzi en su cuenta de Instagram, enfurecida, y luego en Intrusos el Guido Záffora contó que Ezequiel Cwirkaluk se había comunicado con él y había evitado hablar del asunto.