La tremenda acusación de Guido Záffora a Robertito Funes: "Cuando arranqué, el pidió que me..."

En Intrusos estaban debatiendo la feroz interna entre Robertito Funes contra Nancy Pazos, tras la finalización de Gran Hermano, y el panelista Guido Záffora sorprendió al recordar sus comienzos y dejó una fuerte acusación.



La historia en cuestión se dio cuando ambos coincidieron en la pantalla de C5N. Robertito Funes ya tenía un recorrido importante en los medios de comunicación y Guido Záffora recién estaba comenzando.



“Recomendé a Robertito Funes para una radio y terminó ocupando el horario que me habían ofrecido a mí. Hoy, lo detesto”, contó Guido Záffora en Intrusos, dejando sorprendidos a sus compañeros de programa y a la conductora, Flor de la V.



“Pero seguro que se me va a pasar. Quiso hacer las paces la noche de la final de Gran Hermano, pero no pude caretear”, agregó luego el panelista, intentando bajarle el tono a sus declaraciones.



Luego, el periodista puntualizó en la situación que provocó que hoy tenga una opinión muy desfavorable hacia Robertito Funes. ¿Las razones? Según Guido Záffora, una cuestión de ego y de celos laborales.



“Yo no tuve una buena experiencia laboral con él. Fue cuando arranqué, me quiso echar. Les pidió a las autoridades de C5N que me echaran, literal. Yo estaba arrancando, hacía notas en Buenos Aires y él estaba en Punta del Este”, contó el panelista de Intrusos.

Guido Záffora y Robertito Funes.



“Me hicieron una nota en Clarín y el título era ‘El Clon de Robertito’. Imagínense Robertito desde Punta del Este. Llamó y pidió que me echaran”, agregó Guido Záffora a la grave acusación.



“Y no me echaron porque salió una persona a defenderme, porque yo estaba laburando. Después empezó a tirarme palitos y yo no me lo banco nada. Es feo que te echen y más cuando estás arrancando”, concluyó el periodista.