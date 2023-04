El crispado cruce entre Jey Mammon y el pasajero que le sacó una foto en pleno vuelo a España

Este miércoles, Jey Mammon emprendió viaje hacia España en medio de las graves acusaciones por abuso sexual que le cruzó Lucas Benvenuto. En el avión, el actor vivió un episodio de tensión con el pasajero que estaba sentado junto a él, y que le tomó una foto en pleno vuelo. Ahora, el hombre rompió el silencio y dio detalles del momento de crispación del artista al percatarse de que había sido captado.

En diálogo con Intrusos (América), Carlos Garmendia, el pasajero que viajó en el asiento junto al de Jey Mammon contó cómo fueron las horas que compartió con el artista que atraviesa una delicada situación por la denuncia que hizo en su contra ante la Justicia y los medios Lucas Benvenuto.

Sobre su encuentro con Jey Mammon, Carlos Garmendia anticipó: “Antes de partir, ya había versiones de que estaba en el aeropuerto. Yo dije: ‘Qué casualidad’, pero lo peor fue cuando se sentó a mi lado. Me dijo hola muy tímidamente. Yo lo saludé, fui bastante gélido”.

Carlos Garmendia, el pasajero que voló sentado junto a Jey Mammon y compartió una foto del actor en las redes sociales. Foto: Twittrer @DonVascolet.

Luego detalló: “Después no hablamos hasta la mañana, que me increpó por la foto que yo le había sacado”. De esta manera, el hombre dejó en claro que Jey Mammon se percató de que fue fotografiado al revisar las redes sociales.

Además, Garmendia expresó que no tuvo problema en decirle a Mammon que él le había tomado una imagen. “Antes, cuando se despertó me preguntó dónde se cargaba el teléfono y yo le indiqué. Después vino la azafata y él le reprochó: ‘No sé quién me está sacando fotos. Ahí le respondí: ‘Yo fui uno’", remarcó el pasajero.

Además, Garmendia contó que antes de iniciar el vuelo, Jey Mammon chequeó las escuetas palabras que le dio a un móvil de LAM (América) que lo interceptó en el aeropuerto. “Estaba con el celular antes de que despegara el avión mirando un video de su partida desde Ezeiza. Estaba pendiente de los millones de comentarios de la gente”, contó el pasajero al que le tocó ir sentado con el actor.

Jey Mammon fue interceptado por periodistas al llegar a España. Foto: Captura TV.

Siguiendo con el repaso del accionar de Jey Mammon en el vuelo, Carlos Garmendia explicó: “Durante la noche actuó como un topo escondido. En la mañana, ya se despertó con otro carácter y cuando vio las fotos ahí estalló de furia. Estaba enojado, decía que a él nadie lo echó del país sino que él se iba porque estaba harto de todos nosotros. A mí no me importa nada. Hagan lo que quieran, esto es cuestión de tiempo. Esto es un aprendizaje… Daba clases como si fuera un gurú”.

Finalmente, el pasajero aportó un dato que indica que Jey Mammon podría quedarse el tiempo que quiera en Europa. “Jey ingresó por la parte de pasaportes europeos y yo fui por el lado latinoamericano”, puntualizó el hombre.