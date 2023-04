Carmela Bárbaro reveló el último pedido de Gerardo Rozín antes de morir: "Que no abandonen..."

En una charla a corazón abierto, Carmela Bárbaro recordó a Gerardo Rozín, reveló una charla muy íntima que habían tenido y, además, contó el importantísimo pedido que el conductor había hecho antes de morir.



“Me dijo que estaba tranquilo con el legado que le había dejado a sus hijos, el amor por la música, haberles dejado un cuadro de fútbol como Rosario Central, cosas que a él le resultaban importantes”, contó en diálogo con Mañanísima. “Que era un papá presente y que les había dejado valores. Me dijo que los iba a extrañar mucho, fue muy difícil”, agregó la periodista.



En ese sentido, Carmela Bárbaro contó que el ex conductor de La Peña de Morfi amaba mucho su programa y que, incluso en los días previos a su partida, estaba pensando en cuestiones relacionadas al ciclo.

Carmela Bárbaro recordó a Gerardo Rozín. Foto: captura de TV.



“Uno nunca quiere soltar. Él no quiso pensar en un sucesor, quería que siguiera el programa. Pensó hasta último momento una opción detrás de cámara, o desde su casa; buscar alguna manera de estar, porque además de conducirlo, lo producía y era un programa de mucha exigencia física, muy largo con él todo el tiempo en cámara”, comentó Carmela.



“A mí me gusta que continúe porque sé lo que significaba para él ese programa, por lo que a él le costó armarlo, lo que tuvo que pelear. Porque un programa musical es carísimo, armar esa estructura que él armaba era un esfuerzo enorme, y lograr el apoyo del canal y decir que traías a Giego o a Serrat y que digan que eso no va”, expresó la periodista.



En las últimas semanas, La Peña de Morfi quedó en el medio de un escándalo por la denuncia por abuso sexual contra Jey Mammon, el suceso de Gerardo Rozín en la conducción del programa. En este contexto, se especula con que el ciclo pueda ser dado de baja.

Gerardo Rozín, en La Peña de Morfi. Foto: captura de TV.



“Que no esté más, me parece fuertísimo por él. Y espero que siga saliendo el programa, que está con la gente que él quería muchísimo, con la gente que él formó. No quería que lo abandonen. Que no abandonen, eso quería. Si me preguntás mi opinión personal, el programa tiene que continuar”, sostuvo Carmela Bárbaro.



“Yo no soy quién para elegir un reemplazo, no tengo manera. En su momento él había querido que fuera Migue Granados, pero él no podía porque tenía otros compromisos”, concluyó la periodista.