Virginia Gallardo explotó de ira por la filtración del audio de Lucas Benvenuto a Jey Mammón

La discusión se profundiza en torno al caso de Jey Mammón y la denuncia que elevó Lucas Benvenuto sobre abuso sexual. En las últimas horas, se viralizó un audio que le envió el joven al cómico y que se transformó en un objeto de análisis, como el que esgrimió con vehemencia Virginia Gallardo.

En el tratamiento de las novedades de toda la trama del cómico, la panelista de Socios por el espectáculo estalló de ira, de indignación y armó un descargo hondo, lleno de intencionalidad para dejar en claro su posición ante este tipo de casos.

Movilizada por sus fibras más íntimas y sus convicciones, Virgina exclamó: “Para mí este tema es muy sensible, me van a ver muy sacada. No es Lucas, no es Jey, me importa muy poco, así como le importó poco a la Justicia y lo dejó pasar... Y como este deben haber miles de casos".

Con su mirada puesta en todo lo que representa este caso, Gallardo ahondó: "Acá se trata de una ley que no avala... Todos hemos sido adolescentes, no podes medir con la misma vara una persona que tiene 16 y vive el amor de una determinada manera, que si Lucas se enamoró o no, o si creyó sentir mariposas en la panza, se decepcionó, se despechó. A un hombre con experiencia, pasados los 30 años".

Adrián Pallares acotó: "Si, pero la ley dice eso". Con un discurso muy tajante, la correntina bramó: "No me importa la ley, la ley está mal, la ley ampara que si hay consentimiento. A partir de los 14 años en adelante si hay consentimiento, ¿En qué cabeza cabe? ¡Con los chicos, no!".

Frente a la “prueba” de que Benvenuto transitaba por una edad diferente a la vertida originalmente, Virginia exclamó: "Mucha gente se dio vuelta con el audio de ayer. Realmente no cambia 14 o 16, no entiendo, que 'se filtren estos audios', para demostrar inocencia ¿de qué?".