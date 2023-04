La palabra del histórico conductor que podría reemplazar a Jey Mammon en La Peña de Morfi

Luego del escándalo que generó la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon por abuso sexual, Telefe decidió suspender por tiempo indeterminado al humorista de la conducción de La Peña de Morfi.

Tras conocerse la noticia, comenzaron las especulaciones respecto de quién sería el reemplazo de Mammon en el histórico ciclo creado por Gerardo Rozín. Mientras el canal busca un conductor estable para el programa, las últimas dos emisiones estuvieron a cargo de Georgina Barbarossa, además de Jesica Cirio, quien desde hace tiempo viene formando parte del programa.

En este contexto, Juan Etchegoyen se refirió al nombre que danza entre los pasillos de Telefe para ocupar el puesto. "Desde Telefe me dicen que tantearon a Juan Alberto Mateyko y sería un sueño repatriarlo. Además me aseguran desde el canal que él tiene muchas ganas", expresó el periodista de Mitre Live.

Ahora, en diálogo con PrimiciasYa, el prestigioso animador descartó la posibilidad y destacó que tiene una excelente relación tanto con la producción del programa como con los directivos del canal. "Yo soy de Telefe, de Telefe Córdoba ahora. Es un canal que quiero mucho", expresó.

"La charla existió, pero existió antes de lo de Jey Mammon. Un grupo de productores del programa me dijo en ese momento que estaría bueno que yo estuviera en el programa, pero yo le contesté que estaba en Mitre Córdoba, y ahora renové por dos años más con la radio. Además tengo mi programa en Telefe Córdoba, estoy instalado acá y aceptar una propuesta así significaría un gran cambio", agregó sobre los motivos de su negativa.

Juan Alberto Mateyko.

"Hace unos años hubieras aceptado, pero ahora no sé. Igual no hubo ninguna propuesta concreta por parte del canal", sumó. "Yo como invitado iría, he ido muchas veces cuando Gerardo Rozín me solicitaba para ir al piso o para salir por Zoom. Ahora está Georgina Barbarossa y lo hace muy bien. Sería faltarle el respeto a ella. Y además Jey dijo que tiene contrato con Telefe hasta fin de año en medio de la delicada situación que se vive de la cual no se sabe cómo terminará", concluyó Mateyko.