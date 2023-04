Jey Mammon se fue de la Argentina: "Necesito relajar la cabeza"

Jey Mammon decidió irse del país. El conductor que protagonizó un verdadero escándalo luego de ser denunciado por Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual, armó sus valijas y emprendió viaje rumbo a España.

Desde Ezeiza, fue abordado por un móvil de LAM (América TV), "Necesito relajar la cabeza y pensar un poco", dijo ante la consulta del movilero sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión del viaje.

"Es la primera vez que te expones así. ¿Tenés miedo que haya personas que puedan reaccionar mal a tu presencia?", le consultó el cronista. "Me ves así solo frente a toda la gente, ¿me ves con miedo? No tengo más nada que decir, ya hablé y dije todo lo que tenía que decir. Di las notas que tenía que dar y no tengo nada que decirte Santi, ya te lo dije por WhatsApp lo que tenía que decirte", respondió el exconductor de La Peña de Morfi.

Jey Mammon en Ezeiza por abordar un vuelo rumbo a España.

Sin ganas de responder ninguna pregunta, Jey manifestó sobre su vínculo con Telefe: "No hay recisión y no te voy a decir más nada". Frente a la insistencia del cronista, Mammon agregó: "Ya te contesté. No sé qué más querés que te diga".

Recordemos que este jueves saldrá al aire la última entrevista que Mammon otorgó para la televisión. La primera fue con Jorge Rial para C5N, la segunda con Baby Etchecopar para A24 y la última será con Ulises Jaitt la cual podrá verse a partir de este jueves 6 en las redes sociales del hermano de Natacha Jaitt.