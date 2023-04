Histórico: Todas las canciones que tocó Fito Páez en sus shows en Vélez

Fito Páez acaba de vivir uno de los mayores momentos de su carrera. A estadio lleno, se presentó 2 noches seguidas en Vélez Sarsfield y recorrió su exitoso disco El amor después del amor y muchas otras de sus grandes canciones. Fabiana Cantilo, Nathy Peluso y David Lebón fueron algunos de los invitados.

Fito Páez volvió a celebrar en Vélez Sarsfield a 30 años de El amor después del amor

Las sorpresas en el Estadio José Amalfitani se dieron incluso desde antes de que Fito Páez irrumpiese en el escenario. En que, apenas apagadas las luces de la cancha, las pantallas gigantes transmitieron el nuevo tráiler oficial de El amor después del amor, la serie biográfica que se podrá ver a partir del 26 de abril por Netflix.

Cada concierto duró poco más de 2 horas y media - Fuente: Instagram Fito Páez (/fitopaezmusica)

Luego sí llegaron los primeros compases de la canción que abre el disco más vendido de la historia del rock nacional. Tras El amor después del amor y Dos días en la vida, Fito presentó a su primera invitada: Nathy Peluso, quien aportó su voz y su encanto para La Verónica.

Tras esto, el rosarino que acaba de cumplir 60 años reveló otra de las claves de su propuesta: a diferencia de lo que hizo el año pasado en shows como los del Movistar Arena, no tocaría el disco completo de principio a fin, sino que elegiría varias de sus canciones y las iría mezclando con otros de sus hits de todos los tiempos.

Primero fue 11 y 6 y luego Naturaleza sangre. A continuación, Fabiana Cantilo fue invitada al escenario y ambos cantaron Te aliviará, una de las varias canciones que Fito compuso pensando en su expareja. Tráfico por Katmandú, Pétalo de sal y Los años salvajes antecedieron a una de las piezas más celebradas de las noches: Un vestido y un amor. En el show del sábado, Páez continuó con una versión a capella de Yo vengo a ofrecer mi corazón, mientras que en el domingo interpretó Bello abril.

Acto seguido, Fito y su banda deleitaron al público con un medley que incluyó Solo los chicos, Nada más preciado, Gente sin swing, Tercer mundo y Yo te amé en Nicaragua. Casi sin interrupción, entró en escena Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, y juntos interpretaron Ey, You!.

Fito Páez, sus emotivas palabras en Brillante sobre el mic, el homenaje a los caídos de Malvinas y más

La noche siguió con una versión de Nadie es de nadie que Fito finalizó con una referencia a No bombardeen Buenos Aires, el clásico de su ídolo de siempre, Charly García. El recital siguió con Tumbas de la gloria, canción que en el recital del 2 de abril Fito dedicó “a los que murieron en combate y a los suicidados al volver de esa guerra absurda”.

Margarita (dedicada a la hija que tuvo junto a Romina Ricci) y La rueda mágica dieron lugar a Confiá (el día sábado) y Al lado del camino (el domingo). Fue amor y Circo Beat (con Alejo Llanes de invitado el primer día) sonaron dando inicio a la etapa final del show.

“Si me preguntás si extraño aquellos años, la verdad que no. Porque lo que uno lleva adentro no lo extraña. Más que extrañar, hay que estar aquí”, confesó Páez mientras las luces de los celulares del público creaban la atmósfera perfecta para vivir Brillante sobre el mic.

Como contrapunto perfecto, el concierto se encendió con una versión furiosa de Ciudad de pobres corazones y, para el primer cierre, David Lebón subió para acompañar con su guitarra el clásico A rodar mi vida. Los bises comenzaron con una curiosa versión que combinó la música de Boys don’t cry (de The Cure) con la voz de Cable a tierra, el hit de Giros. Dar es dar y Mariposa Tecknicolor hicieron delirar a las miles de personas que llenaron el estadio de Vélez en 2 ocasiones seguidas.

Pero aún faltaba algo más: Fito cerró las históricas jornadas con una emotiva y sentida versión de Y dale alegría a mi corazón. Junto a sus músicos y a todos los invitados que iban saliendo al escenario para un último saludo, Páez propuso hacer un mantra con el estribillo de la canción y el resultado fue un final sin dudas inolvidable.