Baby Etchecopar fulminó a Jey Mammón: "Si no denuncia extorsión está sucio y…"

La trama del caso de Jey Mammón y la denuncia mediática que entabló Lucas Benvenuto en su contra por supuesto abuso sexual late en la sociedad. El debate continúa activo y ahora se sumó el registro de un audio del joven, que filtró Baby Etchecopar en su programa de A24, con el venio del cómico.

Ese material se convirtió en objeto de estudio, porque se analizó cada palabra para determinar el tenor de las palabras de Lucas, en pos de verificar si existe un tono amenazante. Más allá de eso se erige en un indicio y sobre todo en un eje de defensa del actor.

Baby Etchecopar se convirtió en el segundo periodista en desarrollar una entrevista exclusiva con Mammón y de hecho contó con ese mensaje de voz y lo emitió al aire en su ciclo de televisión. Tras ese momento, el comunicador aportó su visión de todo esto.

En un móvil con Socios del espectáculo, Baby aceleró a fondo y sostuvo que Jey debería acercarse a tribunales para plantar una denuncia, en pos de limpiar su imagen y su nombre y su honorabilidad. Por eso soltó una frase fortísima: “Si no lo hace, tiene el culo sucio”.

En cuanto al contenido del audio, Etchecopar razonó: “Por lo que yo escuché, podría dar otro barniz”. Pero exclamó que no varía el escenario: “No puede cambiar nada, el delito está cometido. Los audios lo que te pueden dar es otra óptica pero lo que pasó, pasó”.

“Puede ser intimidatorio o puede ser también un juego macabro. La devolución de algo que después le cayó la ficha al tipo. Pero yo creo que detrás de todo se esconde algo que yo no lo pude… No tengo derecho preguntar a cosas escabrosas de la causa que no leí pero que escuché por televisión y que me parece que pisotean a la víctima”, añadió.

Y para dejar en claro su pensamiento y cómo debería actuar Mammón, Etchecopar contó: “Yo voy a la Justicia, yo ante una duda voy a la Justicia y voy a fondo, hasta que se encuentre el culpable “.