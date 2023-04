El radical cambio de look de Romina de Gran Hermano: "Creí que era Wanda Nara"

Sin duda, Romina Uhrig no pasó para nada inadvertida en la casa de Gran Hermano en la última edición, a pesar de haberse quedado en las puertas de la final, luego de más de cuatro meses sin ver a sus hijas.



Aunque el público decidió dejarla sin la gran final, su popularidad no se vio trastocada y afuera de la casa de Gran Hermano continúa generando repercusión en las redes sociales. Esta vez, con un radical cambio de look.



La ex diputada compartió algunas fotos luego de pasar por el estilista Kenny Palacios, el asistente personal de Wanda Nara. Justamente, con la mediática confundieron a Romina Uhrig tras el cambio de look.



“Pensé que era Wanda. Le queda re lindo”, escribió Estefi Berardi, panelista de LAM y Mañanísima. No obstante no fue la única que se deshizo en elogios con el cambio de apariencia de la ex diputada.



Es que sus ex compañeras de la casa de Gran Hermano La Tora y Julieta Poggio también le dejaron comentarios muy buena onda en el feed de su Instagram, entre los tantos mensajes de sus fans.



“Ay, ay, ay, el verdadero: ¿podrán?”, escribió La Tora Lucila, dejando también, junto al mensaje, un emoji de una carita enamorada. “Por dios. ¿Podrán? Te amo”, comentó, por su parte, Julieta Poggio.

El cambio de look de Romina de Gran Hermano. Foto: @romina_uhrig.



Romina Uhrig ya había generado comentarios en las redes sociales y en los medios cuando se vio una historia de Instagram de una salida con L-Gante. “Nos fuimos con la ‘Reyna’”, escribió el cantante de cumbia 420.



Sin embargo, la ex Gran Hermano desmintió de manera tajante alguna especie de romance. “Nos juntamos porque es un amigo, un compañero. Te ves con alguien y ya piensan que estás con esa persona”, contestó.

El cambio de look de Romina de Gran Hermano. Foto: @romina_uhrig.