Ángel de Brito reveló cuál es la verdadera identidad de Mica Viciconte

Hace unos días, Micaela Viciconte fue blanco de críticas cuando se conoció que le vendía sus canjes a sus vecinos. Enterada de esto, la influencer salió a defender y a Ángel de Brito no le convenció demasiado su respuesta.



“Yo no estoy vendiendo los canjes, sino un montón de cosas de Luca, que crece y ya no usa. Hice como cualquier ser humano. Vendí algunas cosas que no necesito y salieron a matarme. Creo que no tiene nada de malo”, dijo Mica Viciconte.



Sobre el cierre de la nota que le dio al cronista de LAM, la pareja de Fabián Cubero apuntó contra Estefi Berardi y Pampito, dado que fueron ellos quienes contaron la situación, a raíz de chats de grupos de WhatsApp de vecinos.

Micaela Viciconte respondió a las críticas y Ángel de Brito la liquidó. Foto: captura de TV.



Sin embargo, para Ángel de Brito, el conductor de LAM, la respuesta de Micaela Viciconte fue muy liviana, muy diferente a la forma de contestar, con mucha polémica, que tenía hace unos años, cuando era mucho más mediática.



“Qué aburrida que se volvió Viciconte, ¿no? Antes era más picante. Supongo que va a volver. Está en su esencia”, comentó Ángel de Brito ante sus Angelitas, luego de escuchar la nota que le hizo el cronista del programa.



Horas más tarde, Ángel de Brito se encontró con un tuit en el que un usuario escribió: “Quiero esta Mica Viciconte”. Allí, el conductor de LAM respondió y contó cuál es la verdadera personalidad de la mujer de Fabián Cubero.

Ángel de Brito tuiteó sobre Micaela Viciconte.



“This is the real Mica”, escribió en Twitter el conductor de LAM. ¿La traducción? “Esta es la verdadera Mica”. La referencia es por un video en el que se ve a una Micaela Viciconte completamente diferente.



En ese registro, se la ve a la influencer y pareja de Fabián Cubero discutiendo muy fuerte con Florencia Peña, cuando ambas coincidieron en el Bailando por un Sueño, de Marcelo Tinelli, en El Trece.