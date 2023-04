Romina Gaetani reveló por qué no trabajó nunca más con Cris Morena tras Chiquititas y Verano del 98

Tiempo pasó desde que Romina Gaetani interpretó a Luz Linares en Chiquititas, y más tiempo aún de su papel como Carla en Verano del 98, pero luego de esos trabajos, nunca más volvió a formar parte de una producción encabezada por Cris Morena.

Han transurrido 26 años desde su debut en Verdad consecuencia, a sus jóvenes 19 años, e inmediatamente fue sumada al elenco de aquella serie que mostraba las vicisitudes de los jóvenes de varias familias en una ciudad costera.

Luego de un verano que duró tres años, Romina dejó el papel de Carla pero siguió trabajando en otra creación de Cris, o mejor dicho, en su mayor creación. Entró al Rincón de luz en su sexta temporada como, justamente, Luz, y allí se catapultó su carrera.

Gaetani se destacó por su belleza y su pasión a la hora de volcar su talento en el set, trabajando por 18 años ininterrumpidos en televisión, alternándolos con el teatro. Desde el 2016 tuvo menos apariciones en ficción para la pantalla chica, pero sigue arriba de las tablas.

Con más de un cuarto de siglo de carrera, 29 tiras televisivas, 11 obras de teatro y cinco películas, nunca más volvió a trabajar con Cris Morena en ninguno de los otros proyectos que siguieron a Chiquititas.“Hicimos tele y teatro en el Gran Rex, que fue una locura total, y después de eso nunca más trabajé con ella”, le contó Romina a la revista Pronto.

El tiempo mostró que casi todo lo creado por la productora es exitoso, tal como lo demostró con Rebelde Way, Floricienta, Casi Ángeles, entre otros títulos, y en ninguno de ellos estuvo Gaetani. Se puede inferir por qué.

“Tengo un buen recuerdo de esa época y fue muy fuerte porque laburábamos 20 horas por día. No entendía nada porque era mi primer trabajo con un nivel de exigencia tan alto”, expresó la actriz, denotando lo demandante que era cada proyecto encabezado por Morena. “Ahí aprendía de los chicos todo el tiempo y de la escuela de Cris, que es maravillosa”, declaró.

Tal exigencia forjó la ética de trabajo de Gaetani, y se siente agradecida por tal experiencia. Además, que no hayan vuelto a trabajar juntas no quiere decir que haya quedado una mala relación, ya que también contó: “Después me la crucé hace tres años en un asado y fue re buena onda”.