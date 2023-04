Las declaraciones de Marcelo Corazza tras ser liberado

Marcelo Corazza fue liberado esta mañana por decisión de la Justicia. El ganador de la primera edición del reality Gran Hermano y productor de Telefe permanecía detenido tras una investigación por corrupción de menores.

Según información judicial, Corazza continúa procesado por corrupción de menores y exhibiciones obscenas. Además, fue embargado por 2 millones de pesos. El resto de los acusados son Francisco Angelotti, quien se cree que es el líder de la banda, Andrés Charpenet y Raúl Ignacio Mermet. Todos ellos fueron procesados por abuso sexual y explotación infantil y, a diferencia de Corazza, seguirán detenidos.

Minutos después de haber quedado en libertad, Corazza llegó a su casa en Tigre donde lo esperaban varios móviles televisivos. Sin detenerse, solo expresó: "Soy inocente. No puedo hablar más por ahora". Ante la insistencia de los cronistas, agregó: "No sé qué voy a hacer ahora... no le deseo a nadie lo que me pasó a mí".

Recordemos que Corazza fue el primero de los cuatro detenidos en ser indagado por el juez en lo Criminal y Correccional 48, Javier Sánchez Sarmiento, y el fiscal Patricio Lugones, en los tribunales de la calle Lavalle 1170, acusado por "asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores".

Actualmente, trabajaba en Telefe y se encargaba de coordinar la producción en El Debate de Gran Hermano. También se desempeñaba como productor de piso en el estudio

Marcelo Corazza en los estudios de Telefe.

Cuando trascendió la noticia de su detención, el canal tomó una decisión que dio a conocer mediante un comunicado donde se indicaba que la emisora "colaborará con la Justicia" en tanto sea requerido. Y explicaba que la empresa había "suspendido preventivamente" a Marcelo Corazza "tal como la ley lo regula” hasta que se clarifique la situación. “Esperamos y abogamos por el rápido esclarecimiento de los hechos", concluye el texto.