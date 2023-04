Jorge “Locomotora” Castro reveló la increíble razón por la que no conoce a dos de sus 15 hijos

El boxeador Jorge “Locomotora” Castro lleva adelante una vida que estuvo llena de matices. Desde una infancia difícil, hasta el éxito deportivo, incluyendo pasajes complicados en lo que respecta a las relaciones humanas y el trato con sus hijos.

En esta oportunidad, el boxeador habló con los medios y se sinceró sobre su vida privada. La difícil infancia con un padre alcohólico, su crecimiento dentro del boxeo, el grave accidente automovilístico que pudo haber terminado en tragedia y los hijos que nunca vio cara a cara.

Sobre su infancia el Roña sostuvo: “A los 9 años mi vieja me mandó con mi papá a Catamarca y estaba contento porque nos íbamos pero la pasé muy mal. Mi viejo era alcohólico y me re c.. a palos con mi abuelo. A los catorce años le devolví las piñas”.

Castro comenzó a pelear a los 14 en un recorrido que lo llevó a las primeras planas: “Yo lustraba botas y vendía diarios, después de mi primera pelea me pagaron como si hubiera limpiado botas por un mes y quería pelear todos los días”.

“Yo cuando era amateur ganaba bien. Cuando gané un buen dinero ayudé a mi hermano, a mi vieja, mis hijos. Siempre estuve bien, compré casas, a mis hijos también. Tengo 15 hijos y con todos me llevo bien. Tengo una nena en Paraguay y otro en Italia que no conozco”.

El éxito y la fama, también le trajeron obstáculos en la vida: “En la noche hay de todo, si vos queres agarrar la droga, la agarrás. Solo tomé droga en Estados Unidos y casi me muero. Estaba preparando una pelea y después de eso, nunca más”.

Jorge Castro se tomó un tiempo para hablar del grave incidente que sufrió en 2005: “Estuve 32 días internado, pero me desperté el día 21. Estuve tres semanas en coma y todos creían que me iba a morir”.

Por último detalló: “Me despierto y veo una paloma blanca, pero no había ninguna paloma. Hasta el día de hoy, nunca más pisé un hospital, la recuperación la hice en mi casa. Me devolvieron la vida”.