El Roña Castro reveló que hizo al encontrar a uno de los ladrones que le robaron en su gimnasio: "Lo agarré y..."

Dos delincuentes robaron el viernes en el gimnasio que tiene en Temperley el ex boxeador Jorge Locomotora Castro, quien esta semana encontró a uno de ellos y tuvo una reacción violenta.

"¿Querés que te diga la verdad? Lo agarré ayer y lo cagué bien a trompadas. Nadie lo sabe, no lo quise comentar. Lo encontré enfrente del negocio mío. ‘Este es el que me robó’, dije", comenzó su relato el Roña en diálogo con el programa radial Planeta 947.

"Fui y lo agarré. Cuando me vio, se cagó y se meó. Ahí le dije ‘vos fuiste el que me robaste’. ‘Perdoná, Roña’, me decía. Me desahogué con este boludo cuando lo agarré”, agregó.

Al ser consultado sobre si no temía represalias tras pegarle, Castro respondió que "tiene que tener huevos para venir a buscarme de nuevo porque ellos saben que yo ayudo a todo el mundo y soy bueno con todos. Yo tengo un comedor, reparto ropa, alimentos no perecederos y recibo donaciones".

Lamentable.Estos pibes chorros que hoy me afanaron los invito a que pasen por el gimnasio. Vengan que les voy a enseu00f1ar... Posted by Jorge Locomotora Rou00f1a Castro on Friday, October 9, 2020

Sobre el robo detalló que dos hombres armados ingresaron a su gimnasio y se fugaron en un auto que los esperaba afuera. "Cuando ves un revólver entregás hasta lo que no tenés. Uno me dijo ‘quedate quieto’ y me manoteó el bolsillo y el celular. El tipo me reconoció cuando me bajé el barbijo pero estaban jugados, los dos me apuntaban. Al que agarró la plata yo me lo comía, pero el otro me apuntaba. Preferí que se lleven todo y quedarme tranquilo, pero el susto y cagazo no te lo quita nadie. Yo soy macho en la calle y en el ring pero desde que se inventó la pólvora se acabaron los machos", relató.

Por último, el Roña dijo que "sería lindo agarrarlos y aconsejarlos. Capaz tienen cualidades para el boxeo. Que se desahoguen adentro. Y que salgan a trabajar, que corten el césped, que limpien un patio. Si vos buscás, te da laburo la gente. En mi casa pasan a cortar el césped y les doy 200 ó 300 pesos. Pero no, hacen la más fácil que es salir a chorear y, si te tienen que pegar un tiro, te lo pegan. Andan todos dados vuelta porque hoy la droga está en todas las esquinas. Yo los invito a que vengan a mi gimnasio”.