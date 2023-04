Jey Mammon dará otra nota exclusiva esta noche: quién será el polémico entrevistador

Jey Mammon decidió volver a dar testimonio en televisión. Luego de elegir a Jorge Rial como encargado de su primera aparición mediática tras ser denunciado por abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto, ahora el actor va por más y sumará nuevos detalles en su segunda entrevista televisiva. En esta oportunidad eligió a Baby Etchecopar y su programa Basta Baby. La entrevista se emitirá esta noche 23.00 hs por la pantalla de A24.

Recordemos que tras las fuertes repercusiones que generó el descargo de Jey en sus redes sociales, el actor decidió ampliar sus declaraciones públicas en televisión y eligió a Rial para dar su primera entrevista desde que su nombre fue públicamente denunciado.

En la nota que se pudo ver en Argenzuela (C5N), el músico le remarcó que "nunca estuvo con un chico de 14 años", desmintiendo así el dato aportado por Benvenuto, quien denunció ante la Justicia que su vínculo con el artista comenzó precisamente a esa edad.

Por otro lado, sobre su suspensión como conductor de La Peña de Morfi (Telefe), Mammon puntualizó que tiene una relación laboral con el canal, pero que faltará al programa todos los domingos que haga falta.

"A mí me están cancelando por algo tremendo, y eso es lo que a mí me está matando. Me están asesinando veinticuatro siete en la televisión", remarcó entre lágrimas.