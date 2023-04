HBO estaría preparando una nueva precuela de Game of Thrones

Durante la jornada de este lunes, el sitio Variety informó que HBO estaría desarrollando un proyecto relacionado a Game of Thrones. El medio especializado en el mundo del cine y las series informó que se trataría de una precuela de la serie que estará centrada en la conquista de Westeros por parte de Aegon Targaryen. El proyecto se encuentra en etapas muy tempranas.

Aún se analiza si será una serie o una película. De ser un largometraje, detrás estaría HBO junto a Warner Bros. No obstante, todavía no se ha tomado una decisión al respecto. Hasta el canal no se ha pronunciado sobre la noticia.

El nuevo proyecto narraría cómo Aegon y sus hermanas-esposas (Visenya y Rhaenys), con la ayuda de sus tres dragones y su ejército lograron conquistar seis de los siete reinos de Westeros.

Aegon Targaryen junto a Visenya y Rhaenys.

Como saben muchos fanáticos del universo creado por George R. R. Martin, Aegon Targaryen se convirtió en el primer rey de Westeros, y también en el primero en poder sentarse en el Trono de Hierro. Además, se le considera el “fundador” de la dinastía Targaryen.

Recordemos que Game of Thrones fue uno de los fenómenos más importantes de la televisión de la última década. Millones de personas alrededor del mundo quedaron fascinadas de su historia, personajes y el universo de Westeros.

House of the Dragon HBO Max.

Tras su éxito, HBO lanzó una precuela en formato de serie llamada House of the Dragon. Basado en el libro Fuego y sangre de George R. R. Martin, la historia tienen lugar poco menos de 200 años antes de los acontecimientos que vimos en Game of Thrones y expande el universo ya establecido, además de dar una mirada mucho más cercana a la familia Targaryen, en especial en torno al tema de la sucesión del trono de hierro.