Cómo es la nueva programación de Telefe tras la desvinculación de Jey Mammon

En cuanto salió a la luz la denuncia contra Jey Mammon por abuso sexual, en Telefe de inmediato lo desvincularon de la conducción de La Peña de Morfi. En un principio, comunicaron que la medida era momentánea para que Mammon “resolviera sus asuntos personales”. Sin embargo, todo indica que no hay vuelta atrás.

Por segundo domingo consecutivo, Telefe convocó de manera provisoria a Georgina Barbarossa para acompañar a Jésica Cirio, a la par de que siguen buscando quien se haga cargo definitivamente del lugar vacante que quedó al estallar el escándalo. A la par, en el canal de las pelotas presentaron la programación de abril y Mammon es el gran ausente.

Susana, Marley, fútbol, MasterChef, películas estreno, Georgina Barbarossa como una más del staff del programa que creó Gerardo Rozín… tal es lo que propone la emisora para este mes que comienza, dejando en claro que Jey Mammon no volverá a la grilla.

Sin embargo, para Juan Martín Rago (tal es el nombre del conductor y músico), existe un contrato vigente con el canal y su salida fue “de común acuerdo”. Así lo explicó en la entrevista que brindó a Jorge Rial para su programa de C5N, Argenzuela.

Georgina Barbarossa en segunda emisión de La Peña de Morfi sin Jey Mammon. Instagram.

"Yo tengo un vínculo con Telefe y fue de común acuerdo. Y no es para que yo resuelva asuntos personales, porque no tengo nada que resolver. Pero yo tengo que ver si tengo ánimo para hacerlo. No sé qué va a suceder, pero mi vínculo con Telefe existe hasta fin de año", aseguró Jey.

Tras escuchar esta declaración, Ángel de Brito indicó que la realidad era otra y que desde Telefe no había intenciones de volver a llamarlo. "Lo conté en LAM. El canal lo sacó del programa. No hay vuelta atrás. Están buscando un nuevo conductor", informó el conductor de LAM en Twitter, cuando le consultaron sobre el tema.

La postura de Telefe tras la denuncia a Jey Mammon

Por el momento, la única figura de Telefe que hizo alusión a la situación al aire fue Jésica Cirio, al abrir la primera emisión de La Peña de Morfi, apenas ocurrida la denuncia. “Es de público conocimiento todo lo que está pasando, realmente no tiene nada que ver con el espíritu ni con la esencia de La Peña”, empezó.

“Acompañamos la decisión del canal hasta que todo esto se resuelva. Estos hechos son lamentables, tristes y nos tienen a todos impactados”, cerró Cirio, sin darle el pie a nadie para opinar al respecto. Luego, cuando Juan Etchegoyen quiso contar con la palabra del cocinero del ciclo, Santiago Giogini, se encontró con una respuesta contundente. Jey Mammon en la entrevista que le hizo Jorge Rial. Captura C5N.

“Le escribí para saber si quería decir algo de esta situación. En La Peña habló solo Jésica y él me dijo lo siguiente: 'Estoy complicado de tiempos y a eso sumale que tenés que hablar previamente con Telefe para una nota. No es un tema donde pueda hablar mucho. Perdón´”, contó el periodista en Mitre Live, al dar cuenta de la postura hermética de Telefe.