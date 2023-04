Qué es de la vida de Sandra Smith, la actriz que la rompió en los 80 y 90

Sorprendió en la década de los 80, con esa idea de un trío de mujeres cantantes, al que denominaron Los ángeles de Smith, una idea original para jugar con la mítica película Los ángeles de Charlie. Ahí brotó a la masividad Sandra Smith, que hoy transita por sus 61 años.

Esa bailarina, con formación formal y pulida, que también se preparó en la música como cantante y que luego incursionó con mucha capacidad por la actuación e incluso la conducción. La blonda, que supo convertirse en una referente y generó suspiros durante añares, sigue en el universo artístico.

Las puertas se fueron abriendo una a una, para saltar a desafíos interesantes, que disfrutó de la mano de enormes figuras como Alejandro Romay, Tato Bores y Adrián Suar. De hecho, sus últimas apariciones en la pantalla chica estuvieron vinculadas al chueco y Polka, con papeles en series como Gasoleros, Son Amores y Campeones.

Sandra y Los ángeles de Smith

La rosarina viró un poco su exposición, pero nunca se alejó de su pasión. Por eso pudo vibrar alto con la idea de José María Muscari y esa obra que se llamó Extinguidas, en las que compartió tablas con otras icónicas mujeres talentosas.

Respecto a su visión de añoranza por las aventuras que experimentó, Sandra le contó a La Nación: “Me resulta hermoso rememorar esos tiempos. A mucha gente le pasa eso. No solamente por nostalgia, sino porque fue una época inolvidable. Lamentablemente no existían las redes sociales como hoy, porque hubiese multiplicado el éxito”

En cuanto a su presente, la bella Smith realizó una lectura de sus deseos de reinsertarse en la pantalla chica, ya que reveló: “Ahora en la tele me tienen todos muy olvidada, no sé por qué.. Tengo ganas de hacer cosas que me den alegría, tiras, series, películas”.

Asimismo, Sandra remarcó sus más recientes trabajos en lo audiovisual y señaló: “Me encantó formar parte de la película El Boquete con Valentina Bassi. La última que hice fue Blindado, con Luis Ziembrowski, Luciano Cáceres y Gonzalo Urtizberea. Me fascina el cine”.