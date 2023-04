La razón por la que Rodrigo Lussich estalló de furia contra Romina de Gran Hermano

Una actitud frente a las cámaras por parte de Romina Uhrig hizo estallar de furia a Rodrigo Lussich, quien lanzó todo tipo de ironías contra la ex participante de Gran Hermano, en su programa Socios del Espectáculo.



Sucede que hace unos días, Romina de Gran Hermano fue vista con L-Gante, quien compartió una historia con un sugerente mensaje. “Nos fuimos con la ‘Reyna’”, escribió el cantante de cumbia 420 en una sorpresiva salida.



Luego de conocerse las imágenes, en Socios del Espectáculo se les ocurrió salir a buscar la palabra de Romina, para conocer en detalle en qué contexto se dio la salida con el cantante L-Gante.



Sin embargo, el cronista enviado desde el programa de El Trece se encontró con la negativa de Romina Uhrig, quien se bajó del auto de Walter Festa y entró al canal NET TV sin decir ni una sola palabra.



De vuelta al piso de Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich expresó toda su indignación con Romina Uhrig por su actitud con el cronista del programa, a quien no le contestó ninguna de las preguntas.



“Ay, che, qué rock stars son los de Gran Hermano que entran y no hablan. ¡Oh! ¡Oh!”, dijo, de manera irónica, el conductor del programa, notablemente enojado con la actitud de la ex diputada.

Romina de Gran Hermano hizo enojar a Rodrigo Lussich. Foto: captura de TV.



“¿No es mucho? Hace dos días que son famosos”, dijo Nancy Duré, en línea con la crítica de Rodrigo Lussich, que no podía salir de su indignación con el paso de los minutos. “Al final hicimos nota con ella. Pero qué dados a la prensa que son”, volvió a ironizar.



Por su parte, Romina Uhrig desmintió de manera tajante que haya una relación con L-Gante, pero contó que comenzaron a conversar por Instagram. “Nos juntamos porque es un amigo, un compañero. Te ves con alguien y piensan que estás con esa persona”, comentó.