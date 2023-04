La postura de yoga con la que Nicole Neumann impresionó a todos en Los 8 Escalones

Este año Los 8 Escalones trajo como novedad la aparición de Nicole Neumann, presencia que no pasó inadvertida ni siquiera al principio, dado que compartió trabajo con Pampita, su archi enemiga histórica.



No obstante, en esta oportunidad, la ex modelo fue protagonista no por una polémica, ni por un escándalo familiar ni nada negativo, sino más bien por cómo sorprendió a todos con una complicadísima postura de yoga.



La ex mujer de Fabián Cubero se lució en el programa de El Trece, que conduce Guido Kaczka y provocó los aplausos y elogios de todos los presentes, incluidos los participantes del programa, uno de los más vistos de la señal.



En la última edición, cuando los participantes Sol y Patricia se disputaban casi 3 millones de pesos, Guido Kaczka le dio la palabra a Nicole Neumann, preguntándole por la temática de la pregunta que iba a hacer.



“¿Moda, medio ambiente o cultura vegana?”, le preguntó el conductor del programa. Ella, en tanto, aportó una opción extra. “Va a ser yoga y viene con postura”, avisó Nicole Neumann, sorprendiendo a todos.



“Vamos a ver si el equilibrio me acompaña, porque no todos los días estamos bien de equilibrio. Y es de equilibrio, con tactos, pero obviamente es descalza. Yo les mostraré esta postura y después me van a decir cómo se llama”, explicó la jurado.

Nicole Neumann sorprendió a todos en Los 8 Escalones con una complicada postura de yoga. Foto: captura de TV.



Luego, sin sacarse los zapatos, que tenían unos tacos aguja, se puso de perfil, se sujetó la mano izquierda a la mesa y con la otra tomó la pierna derecha y la elevó hacia atrás, en un ángulo de 90 grados, mientras mantuvo la pierna de base.



Nicole Neumann mostró una increíble concentración, logró el control de la posición, soltó la mano de apoyo y la extendió hacia adelante para hacer equilibrio, manteniéndose en esa postura durante varios segundos. Allí, todos aplaudieron. “Esplendida es poco. Es un cachetazo a la edad”, dijo Marina Calabró.