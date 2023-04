La operación de Cecilia Bolocco con la que preocupó a su gente: "Recé mucho"

Cecilia Bolocco siempre tiene un dinámico ida y vuelta con sus miles de seguidores en Instagram. En tiempos de absoluta virtualidad, muchas personalidades mantienen contacto con sus fans gracias a las redes y la chilena siguió este camino para contar su verdad, confesando la operación a la que se sometió recientemente.

Esta semana, Cecilia Bolocco hizo un vivo de Instagram y a pesar de mostrarse muy sonriente como de costumbre generó preocupación entre sus seguidores al revelar la terrible situación de salud que puso en serios riesgos su visión.

La empresaria chilena se mantiene muy activa en redes sociales, lugar en el que cuenta día a día todos sus proyectos y diferentes emprendimientos. En esta oportunidad, se tomó unos minutos para contar su situación personal.

“Voy a buscar las fotos del orzuelo llamado Cecilia”, comenzó explicando Cecilia Bolocco a través de su vivo en redes, algo que en un principio tuvo algunas sonrisas y que luego se tornó mucho más serio para detallar el orzuelo que le salió en el ojo días antes de grabar una publicidad.

“Fui como tres veces al doctor; fui hasta a urgencias, a todas partes para que me ayudaran con ese orzuelo que tenía y que era una cosa espantosa. Todos me decían: ‘No podemos hacer nada, tenemos que esperar que se descinche solo’”, agregó.

El problema creció cuando el orzuelo se hizo más grande. “Fui al doctor de nuevo y le dije: ‘Usted me lo tiene que sacar, porque si no, no puedo seguir viviendo’”. Cecilia Bolocco también explicó que el dolor no la dejaba dormir y por eso tuvo que hacerse una cirugía. “Me pusieron unos puntos aquí -dijo señalándose el párpado-. Me partieron”, detalló.

Tras operarse, volvió a su casa con un parche. Pasados unos días, decidió quitárselo y observó una mezcla de colores rojo y morado, además de un corte por los puntos en su ojo. Entonces acudió a otros métodos, ya no pasaba por recurrir a más profesionales, sino que optó por una alternativa más natural y haciendo uso de su fe religiosa.