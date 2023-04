La ola de memes que desató la pelea de Marixa Balli y Carmen Barbieri

Una vez más, Marixa Balli se refirió a Carmen Barbieri, contra quien hizo un durísimo descargo. Sin embargo, en esta ocasión no fue la capocómica quien se hizo eco de sus declaraciones, sino que las redes hicieron lo suyo con los memes.



En LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América, la panelista volvió a apuntar contra Carmen Barbieri, aunque esta vez sus palabras se viralizaron más de lo habitual.



“Yo soy una mujer que labura, que hoy puede estar acá y otro día allá, pero que sigue siendo la misma. Respetuosa, buena gente, profesional, trato de ser buena compañera con todo el mundo”, sostuvo Marixa Balli.



“Tengo corazón y una vida con cosas buenas, cosas malas, pero no me arrepiento de absolutamente nada”, agregó la panelista de LAM, en su durísimo descargo contra Carmen Barbieri.



En el programa se armó un debate sobre la disputa entre Marixa Balli y Carmen Barbieri, en la que Estefi Berardi quedó en el medio por defender a la capocómica, dado que trabaja en su programa de Ciudad Magazine.



“Con este tema, con la repercusión que tomó, se dio cuenta que causó dolor. No solamente a mí me pasaron cosas malas en la vida”, dijo Marixa Balli. “Ella no tomó conciencia del dolor que te causó”, sostuvo De Brito.



Ante esto, los usuarios de TikTok comenzaron a hacer videos y a compartirlos parodiando a Marixa Balli, simulando que estaban en una entrevista de trabajo, utilizando las palabras de la ex vedette.



“Te toca ir a la entrevista de laburo. Yo automáticamente”, comentó una usuaria. “Mi amiga en la entrevista de laburo intentando hacerse la humilde”, agregó otra internauta parodiando a Marixa Balli.