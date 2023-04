La China Suárez contó qué pasa con Trueno y reveló que está enamorada de…

Desde que anunciaron su separación hace un par de semanas, los rumores que se tejen alrededor de la ruptura de la China Suárez y Rusherking son múltiples. En su momento se habló de terceros en discordia, otra persona en medio de la relación, y trascendió el nombre de Trueno dentro de la danza de personas que tendrían un vínculo con la actriz.

Los rumores que se tejieron sobre un affaire entre la China Suárez y Trueno -ex de Nicki Nicole- fueron parte de un revuelo importante que tuvo lugar dentro de las redes sociales y los medios del espectáculo. Decían que aquel romance fue motivo de la separación con Rusherking.

Las versiones tomaron mayor fuerza después de que la actriz y Nicki Nicole dejen de seguirse en redes, de la misma forma que sucedió con los dos cantantes traperos. Pero ahora fue la ex Casi Ángeles que decidió salir a hablar del tema.

"No lo conozco a Trueno, chicos. No lo vi en mi vida. No hablé en mi vida. A veces, no puedo creer cómo sacan conjeturas por un emoji que encima es un relámpago, que yo sepa", lanzó la China Suárez a través de un vivo de Instagram.

Por otro lado, en la misma transmisión que realizó en sus redes también se refirió a lo que pasó con Rusherking, descartando que haya existido cualquier tipo de discusión con su ex: "No me peleé, me separé".

De la misma forma, la China Suárez abrió su corazón para confesar cómo siguen sus sentimientos hacia el cantante santiagueño, sin esquivar la pregunta de un usuario que fue al hueso. "Claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro", admitió.

La China Suárez hizo un vivo de Instagram y habló tanto de Trueno como de Rusherking.

Sin dar vueltas sobre sus sentimientos, la actriz confesó que sigue enamorada de Rusherking y que al parecer es algo que le llevará tiempo de digerir para dar comienzo a una nueva etapa de su vida. Esto también tiene que ver con el sentido posteo que en su momento hizo para anunciar su separación.