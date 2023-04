El lapidario comentario de Patricia Pacheco contra Ulises Bueno, el hermano de Rodrigo: "Que no le pase..."

Patricia Pacheco, la madre del único hijo que tuvo “El Potro” Rodrigo Bueno, salió a hablar con mucha dureza en contra de UIises Bueno, su ex cuñado, y lo criticó por considerar que se olvidó de sus orígenes.



“Cuando lo conocí, era una recontra buena persona. Era un niño sano, le gustaba jugar al básquet, tenía buen corazón. Lo recontra quería al nene (Ramiro Bueno)”, comentó en charla con LAM, en América.



Para Patricia Pacheco, Ulises Bueno se olvidó “de dónde viene” y contó una intimidad familiar. “Quería mucho a mi hijo. No sé qué le pasó. Lo desconozco. ¿En qué te has transformado, Ulises?”, expresó la ex pareja de “El Potro” Rodrigo.



Asimismo, aseguró que su recorrido profesional y artístico se lo debe a una persona en especial. “Todo lo que logró es gracias al trabajo y el sacrificio de su hermano”, sostuvo Patricia Pacheco.



Por otra parte, se refirió a la decisión importante que tomó Ulises Bueno de alejarse de los escenarios para priorizar su salud, luego de algunos problemas que lo tuvieron internado y a sus fanáticos muy preocupados.



“Espero que no le pase lo mismo que a su hermano. Tendría que pensar en su hija y en la mamá de su hija. Cualquier cosa que pueda pasarle, va a repercutir en ellas”, expresó Patricia Pacheco sobre la salud de Ulises Bueno, que no deslizó una posible vuelta en el futuro.

Ulises Bueno. Foto: @soyulisesbueno.



En ese sentido, Ulises Bueno había explicado por qué dejó los escenarios, determinación vinculada al trajín que representa la carrera de un músico, que, prácticamente, pase los fines de semana sin dormir.



“Mi cuerpo dice un montón de cosas, pero calla un montón de cosas también. Mi cuerpo me está diciendo: ‘Callate porque te callan’. Parecido al Potro, digamos. Son cosas que las van a entender pocos, pero después las van a analizar muchos”, había comentado el cantante.