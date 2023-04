Cómo atiende la hija de Maru Botana uno de sus locales

Maru Botana es sin dudas una de las cocineras más reconocidas de la Argentina, por sus años de trayectoria y también por ser una de las chefs consagrada en la TV. De la misma forma tiene una cadena de locales en los cuales vende sus exquisiteces, y el dato particular es que una de sus propias hijas, Sofía Solá, se encarga de atender en sus tiendas.

Además de todo su éxito y fama en la TV, Maru Botana logró convertirse en una marca registrada y tiene locales en diferentes puntos de Buenos Aires, como Belgrano, Barrancas de Belgrano, Belgrano R, Retiro y recientemente abrió uno nuevo en Pilar.

La hija de Maru Botana atendiendo una de las tiendas del negocio familiar.

Todo esto es parte de la expansión de su negocio, sabiendo que las cosas dulces y postres son sus especialidades. Y como parte de toda esta cadena de locales, hasta los hijos de la famosa participan del negocio familiar.

Recordemos que Maru Botana es madre de ocho hijos fruto de su relación con Bernardo Solá. Hablamos de Agustín (1999), Lucía (2001), Matías (2003), Sofía (2005), Santiago (2007), Facundo (2008, que falleció a unos pocos meses de nacer), Juan Ignacio (2010) y finalmente Inés (2012).

Cada uno de los hijos de la famosa ha ido haciendo su propia experiencia de mundo, y en este contexto se encuentra por ejemplo Lucía, quien viajó hace unos meses a Hawái para trabajar como empleada doméstica.

Pero la novedad por estas horas es Sofía Solá, la cuarta hija en la línea de descendientes de Maru Botana. La adolescente tiene hoy 17 años, y ha sido fotografiada ayudando en el negocio familiar, atendiendo a los clientes en las tiendas.

Ella es Sofía Solá, la cuarta hija de Maru Botana que es modelo.

La adolescente ya finalizó sus estudios secundarios el año pasado y desde 2021 se viene desempeñando como modelo. Si bien es dueña de una increíble belleza con gran futuro en las pasarelas, también tiene gusto por la cocina.

“Solo cocino por diversión, a veces, pero no lo disfruto y no me suele salir bien. A mamá le sale todo increíble, así que la dejo a ella. Nos llevamos muy bien y somos muy parecidas”, remarcó tiempo atrás en una entrevista con La Nación.