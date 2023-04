La cifra en dólares que cobran los ex participantes de Gran Hermano

Este miércoles, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) cuánto cobran algunos de los ex participantes de Gran Hermano por hacer presencias en eventos.

Según informó, los cachets están cotizados en dólares. ¿El motivo? La rápida devaluación del peso. Además, muchas de las contrataciones son con varios meses de anticipación, de esta forma quedan actualizados los honorarios. Finalmente, de Brito aclaró que los hermanitos cobran en pesos argentinos, pero a valor correspondiente del dólar blue.

Dependiendo de la figura que se quiera contratar, los montos van de los U$S 100 a U$S 4.000. El que menos cobra es Juan Reverdito. Por su parte, Mora Jabornisky pide por cada presencia U$S 200.

A partir de Lucila Villar, las cotizaciones van en alza. La Tora cotiza U$S 600; Holder U$S 800; Alfa U$S 1.000; Cone U$S 1.100; y Coti U$S 1.300.

Como era de esperarse, los tres finalistas están a otro nivel: Nacho cobra U$S 2.000, Julieta U$S 2.500 y Marcos U$S 4.000.

Recordemos que mientras el casting para la nueva edición de Gran Hermano sigue en marcha, desde Telefe estarían evaluando apurar el regreso del exitoso reality para que el canal recupere los altos números de rating.

Hace unos días, Santiago del Moro sorprendió a los seguidoresal anunciar desde sus rede sociales: "Muy pronto nos vemos. Se viene algo gigante". En tanto que Ángel de Brito aseguró en LAM (América) que la producción de la nueva temporada del ciclo está en plena marcha.

Respecto a la vuelta de Gran Hermano, con un formato renovado, de Brito detalló: “Van a probar cosas que se han hecho en Australia, Dinamarca y Brasil”. Además, el conductor anticipó que el retorno del reality que emite Telefe se daría finales de septiembre o principios de octubre, y no sobre fines de diciembre como antes se había propuesto.