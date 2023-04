Cuándo y qué obra inaugura la nueva sala Lino Patalano

A siete meses de su muerte, y en el día que hubiera cumplido 77 años, el empresario y productor teatral Lino Patalano fue homenajeado en el Teatro Maipo. En el hall central de la sala ubicada en calle Esmeralda se colgó un cuadro mural suyo realizado por el fotógrafo y artista plástico Gabriel Machado.

Carla Calabrese, Enrique Piñeyro y Gustavo Benavidez

Además, bautizaron a la sala con el nombre del homenajeado. En la íntima ceremonia, que se realizó algunos días atrás, participaron Carla Calabrese, Enrique Piñeyro, Gustavo Benavidez, Elio Marchi, Eleonora Cassano, Sandra Mihanovich, Edda Díaz, Laura Fidalgo, Adriana Aizemberg, Marcela López Rey y Carlos Rottemberg, entre otros muchos más.

Cuadro mural de Lino Patalano realizado por el fotógrafo y artista plástico Gabriel Machado

Este fin de semana, el reestreno de la versión argentina de un multipremiado musical de Broadway inaugurará la sala. ¿De cuál se trata? De Come from away, el espectáculo que se consagró como el gran ganador de los Premios Hugo 2022.

La obra narra la historia real de más de siete mil personas de todas partes del mundo que, a raíz del atentado a las Torres Gemelas en 2001, aterrizaron inesperadamente en la isla de Gander, New Foundland (Terranova) en Canadá y de la gente de este pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura.

Mientras el mundo era testigo de una de las peores atrocidades de la historia, los pasajeros que quedaron varados durante días en este pueblo recuperaron su fe en la humanidad gracias a la empatía, dedicación y calidez con la cual los habitantes de este pueblo los recibieron y reconfortaron. Es una obra conmovedora que nos permite imaginar un mundo sin fronteras y celebrar lo mejor del espíritu humano.

Quienes deseen ver la obra y asistir a la nueva sala Lino Patalano lo podrán hacer el sábado 29 de abril. La obra irá de viernes a domingo. Además, compartirá el espacio con Consentimiento, el reciente estreno de The Stage Company, que tendrá funciones los martes. Las entradas para ambos espectáculos se pueden conseguir en Plateanet.