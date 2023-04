La emotiva historia de vida del cocinero Guillermo Calabrese

Guillermo Calabrese cursó hasta quinto año de Medicina y abandonó la carrera para dedicarse a su verdadera pasión: la gastronomía. La historia de vida del cocinero está marcada a fuego por el Gato Dumas, chef a quien él consideraba su gran maestro.

Guillermo Calabrese: sus primeros años de vida y su gran salto a la pileta

Guillermo Calabrese nació el 5 de octubre de 1961 y su vida estuvo vinculada a la gastronomía desde muy pequeño. Como él mismo reconoció en una entrevista, cuando era chico no prestaba atención “a la pelota de fútbol”, sino más bien al ver cómo su madre, sus tías y otros familiares cocinaban en el hogar.

Guillermo Calabrese, un referente de la gastronomía argentina - Fuente: Instagram El Planeta Urbano (/elplanetaurbanook)

Su padre era médico y esto lo llevó a creer que tenía que seguir sus pasos. Calabrese se anotó en la carrera de Medicina y cursó hasta el quinto año. Fue entonces cuando tuvo una crisis vocacional que marcaría su vida para siempre. Guillermo comprendió que su destino estaba en la cocina y abandonó la carrera. “La verdad es que me tiré a la pileta sin saber si había agua, cocodrilos o incluso pirañas”, reconoció en una oportunidad.

Corrían los años '80 en la Argentina y escaseaban los lugares de formación para cocineros. Por este motivo, Calabrese decidió escribirle una carta de puño y letra al Gato Dumas, uno de los chefs más prestigiosos del país y una de las figuras que él más admiraba.

Guillermo Calabrese y su admiración por el Gato Dumas, el chef que cambió su historia de vida para siempre

En la carta que le había mandado a Dumas, Calabrese le había expresado sus deseos de ser su aprendiz. La primera sorpresa llegó cuando el chef lo convocó para una entrevista, a la cual asistió sin grandes expectativas. El Gato le dijo que estaba loco, que el ámbito de la gastronomía no era para él y que lo mejor que podía hacer era retomar Medicina y finalizar la carrera. Después de una hora de charla, Calabrese se levantó, le dijo que esos estudios no eran para él y se dirigió hacia la puerta.

“Si usted no me da una oportunidad, me la dará otro”, le dijo. Y cuando estaba por abandonar el lugar, Dumas lo llamó y le pidió que se sentara. “Es el tipo más inteligente del mundo. Me probó y me probó hasta que tiré la toalla y él la recogió. Así comenzó una relación de 20 años fabulosa, paternal e increíble”, recordó con cariño Calabrese.

Guillermo comenzó en el área de limpieza de uno de los restaurantes de Dumas. A los 3 años, ya era chef y de a poco se fue convirtiendo en el hombre de confianza del Gato. Tal es así que juntos fundaron en 1998 el Gato Dumas Colegio de Gastronomía. En simultáneo, el chef fallecido en 2004 lo llevó con él a la televisión.

Guillermo Calabrese trabajó en distintos proyectos mediáticos, y el de Cocineros Argentinos es el más recordado de todos. Su sorpresiva y temprana pérdida deja un vacío en la gastronomía que solo es llenado, en parte, por su legado como cocinero y su calidez como ser humano.