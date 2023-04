Filtran un video de Romina y Daniela de Gran Hermano a los gritos en la calle

En las últimas horas, se volvió viral en las redes una supuesta pelea a los gritos en plena calle entre dos ex participantes de Gran Hermano: se trata de Romina Uhrig y Daniela Celis, dos aliadas dentro de la casa.



Apenas se conocieron las capturas, se generó una enorme sorpresa entre los usuarios de las redes sociales, dado que ambas se hicieron muy amigas dentro de la casa, a pesar de la polémica que se había generado en torno a Walter Festa, el marido de la ex diputada.



Mientras estuvieron en la casa, afuera se habló de un supuesto affaire entre Daniela y Walter Festa, ex intendente de Moreno (localidad en la que vive la ex Gran Hermano). Sin embargo, todo había quedado en rumores.



Justamente, las primeras hipótesis sobre la supuesta pelea, de la que luego apareció un video también, es que Romina Uhrig le estaba recriminando un acercamiento de Daniela Celis a Walter Festa cuando salieron de la casa.



“Romina y Daniela habrían discutido a los gritos en plena calle y casi terminan a las piñas. Testigos de la escena quedaron en shock con lo que estaban viendo”, escribió la cuenta de Twitter @Icono_mart. “Negra de mie…, aléjate de mi marido”, agregó sobre el aparente reclamo.



Sin embargo, horas después se conoció la verdad: las protagonistas de la pelea a los gritos en plena calle no eran ni Romina Uhrig ni Daniela Celis, como se había dicho en un primer momento.

El tuit del escándalo entre Romina y Daniela de Gran Hermano. Foto: @Icono_mart.



El tuit cosechó en pocas horas alrededor de 66 retuits y casi 8 mil likes, además de casi 200 comentarios en los que algunos desmintieron que se trataba de las ex participantes de Gran Hermano.



Romina Uhrig y Daniela Celis comenzaron a trabajar juntas en el programa Editando Tele, que sale al aire por Net TV. Juntas conformaron con Julieta Poggio un trío inseparable que, al parecer, trasciende Gran Hermano.