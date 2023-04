China Suárez, Trueno, Nicki Nicole y Rusherking: rastros de infidelidad y escándalo

La separación entre la China Suárez y Rusherking dejó mucha tela para cortar y los rumores de infidelidad de parte de ella retumban fuerte en las redes y así lo demostró Juariu. La panelista mostró pruebas en sus historias de Instagram que delatan conflictos entre la ex pareja, Trueno y Nicki Nicole.

Juariu explicó en sus redes la situación mostrando un mensaje que recibió por parte de sus seguidores. “A Thomas (nombre de Rusherking) lo trataron de no tener corazón, de aburrirse. Inventar que ella le vio mensajes con otras, de enojarse por no cantar con ella en el Movistar Arena. Y nada de eso fue verdad porque él nunca salió a hablar. Solo habló gente del entorno de ella, solo para hacerlo quedar como un hdp. El amor no se te va de un día para el otro, después de que haya pasado una semana del regalo que tanto ‘soñó'. Acá podemos confirmar que lo de Trueno era verdad. Y la mismísima Nicki Nicole lo confirma dejándola de seguir a esa”, decía el mensaje que Juariu chequeó.

Juariu fue a revistar los perfiles de Nicki Nicole, ex de Trueno, y pudo comprobar que dejó de seguir a la China Suárez, demostrando además que antes sí seguían y se intercambiaban likes en las publicaciones.

La China Suárez le ponía likes a Nicki Nicole.

La influencer escribió en una historia: “¿Se dejaron de seguir? Tengo pruebas” subiendo imágenes que muestran la información.

Nicki Nicole dejó de seguir a la China Suárez.

Otro dato que reveló fue que Trueno y Rusherking también dejaron de seguirse y ellos también interactuaban en las redes sociales entre sí.

La China Suárez dejó de seguir a Trueno.

Con estas pruebas queda en evidencia que algún cortocircuito hubo y que los rumores de infidelidad por parte de la China Suárez con Rusherking involucrarían a Trueno, según las pruebas que demostró Juariu.

Nicki Nicole también le daba like a las fotos de la China Suárez.