Yanina Latorre tiene pruebas de lo que nadie sabía de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro

En marzo de 2022, Jorge Rial y Romina Pereiro le pusieron fin a su matrimonio luego de tres años. Si bien hasta ahora ninguno de los dos se había pronunciado al respecto de los motivos, ahora Yanina Latorre aportó un nuevo y revelador dato sobre la ruptura.



Un tiempo después de su separación, Jorge Rial tuvo un affaire con Josefina Pouso, con quien coincidió en España durante unas vacaciones y donde mantuvieron un romance, que luego continuaron en la Argentina durante algunas semanas más.



A la vuelta de ese viaje, Jorge Rial había sido consultado por su situación sentimental y su respuesta de aquel momento había sido contundente. “Antes de volver a casarme, me pego un tiro en el pie”, sostuvo.

Jorge Rial y Romina Pereiro.



Desde ese momento, se lo vinculó con algunas mujeres, pero en ningún caso de manera formal. Al parecer, por lo que él mismo reconoce, no tiene demasiadas intenciones de volver a formalizar una pareja, ni mucho menos de pensar en una convivencia.



En los últimos días, se viralizó de manera polémica unas palabras de Jorge Rial en Argenzuela, su programa de C5N, cuando reveló, casi sin querer, las verdaderas razones por las que decidió separarse de Romina Pereiro.



“No griten más, por dios. Yo tendría que estar viendo la Champions en mi casa. ¿Qué mierda hago acá? Yo tendría que estar haciendo un programa de cocina a la mañana, a las 15 veo la Champions y a las voy a buscar a mi nieto”, les decía a sus panelistas.

Jorge Rial, en Argenzuela, explicó por qué se separó de Romina Pereiro. Foto: captura de TV.





“Pero no, estoy acá, y todos gritan y gritan. Me separé para que no me griten. Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me grita Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto piso a gritar. Es un quilombo. Encima de ustedes no me puedo separar. Igual no me sacan nada más a mí”, continuó Jorge Rial.



En este contexto, Yanina Latorre, en su cuenta de Twitter, aportó otro dato sobre los dichos de Jorge Rial, con algo de ironía también. “Tengo un audio de ella gritando mucho”, comentó la panelista de LAM.