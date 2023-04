Insólito: L-Gante le habría robado las letras de sus canciones a un preso

L-Gante es uno de los cantantes que más repercusión tuvo en los últimos años. El artista con su RKT logró liderar el ranking de las canciones más escuchadas del país y posicionó al género como los de la nueva generación de la música.

Ahora, un músico llamado Fabián Soria dialogó con Radio Mitre y apuntó contra L-Gante acusándolo de haberle robado las letras de sus canciones. En una entrevista con Juan Etchegoyen el hombre, que fue vocalista de “Los Wamaleros” y “Grupo Nikel”, contó cómo se dio el hecho que le robe las letras.

“Yo empecé a hacer cosas a través de las redes sociales y ponía frases que me iban saliendo, yo salí en libertad porque estuve preso en la provincia de Chaco, escribí más de 90 canciones en todo el tiempo que estuve, grabé 3 discos desde adentro y soy una persona que escribo continuamente, los mencioné con una letra y ellos le dieron me gusta y después me entero que se robaron mis letras, se robó mis letras y las puso en sus canciones”, dijo el músico detenido cumpliendo una pena de robo a mano armada.

Fabián Soria acuso a L-Gante de robarle las letras de sus canciones.

“Son cosas que yo fui armando. Yo componía canciones y le envié mi material a ellos y de repente de un día para el otro me encuentro con esas frases que yo había creado y escrito en los singles de Elián, nunca se le puede ocurrir a dos personas la misma letra”, agregó el chaqueño apuntando contra L-Gante.

“Este pibe no respeto los códigos, habla de lo leal que es pero todo de la boca para afuera, del dicho al hecho hay un largo trecho, a mi me robó letras para su último tema y también para El último Romántico, a este pibe no se le cae una idea y yo escribo para numerosas bandas de cumbia”, disparó Soria.

“Yo no llegué a tiempo para registrarlo porque estaba preso, es bueno que a través de los medios se sepa la verdad, yo le tiré una propuesta a Maxi El Brother que es su representante y ellos se apropiaron de mis letras, le mandé el contenido y después escuché mis letras en sus canciones. Yo cuando me entero de esto estaba en la cárcel, los presos me decían que esas canciones las había escrito yo y yo no sabía qué hacer, estábamos en el pabellón cuando me enteré”, recordó visiblemente ofuscado con L-Gante y su representante.

L-Gante ha sido uno de los músicos más escuchados de los últimos tiempos.

“Mi error fue que les mandé todo tarareado y ya es como que tienen el puntapié inicial para seguir la narración, lo que se ve de L-Gante no es todo así, hay un cierto código en la música que se tiene que respetar, que te agarre una obra musical es muy triste y lo define mal como persona, puede venderle a la gente que tiene sentimientos y ayuda a la gente pero a mi me robó, le robó a un preso, yo tengo todas las pruebas de lo que estoy diciendo”, concluyó Fabián Soria en Mitre Live.