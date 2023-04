Nicolás Pauls reveló hace cuántos años que se hizo vegano y por qué tomó esa decisión

Durante su vida se desempeñó en varios roles. Nicolás Pauls ue músico, actor y hoy se dedica a la conducción (Fantasmas en la política, un programa de Canal (á). Sin duda, supo cómo transformarse en la vida. Y en eso también se incluye el radical cambio que hizo con su alimentación.



Nicolás Pauls decidió hacerse vegano hace más de 30 años y, en una íntima y profunda charla con Teleshow, explicó las razones que lo hicieron dar ese vuelco en su vida, que hoy, incluso, le inculca a sus hijos.



“Hace 30 años que dejé de consumir animales porque entendí que no tenía ningún sentido provocar ese sufrimiento para alimentarse. Así que cambiar radicalmente mi alimentación”, contó el actor, músico y conductor.

Nicolás Pauls. Foto: @nicolaspauls.



“Para mí es el foco más importante que hay que tener. Es todo, no es solamente la comida, es lo que leés, lo que ves, la música que escuchás, las personas con las que te relacionás. Todo eso te va a nutrir”, argumentó Nicolás Pauls.



“Si te pasás la vida leyendo noticias que provocan terror, posiblemente vas a vivir aterrado. Entonces, la comida que ingerimos va a nutrirte o enfermarte. Tal vez le dé más importancia a la alimentación que a muchas otras cosas en la vida”, añadió.



Asimismo, también dio otro motivo por el cual considera que la alimentación representa un factor muy importante en la vida, tal vez el más obvio. “Además, porque me gusta cocinar, es lo que más disfruto en la vida. Siendo consciente de lo que ingerís, vas a mantener una salud buena”, contó.

Nicolás Pauls. Foto: @nicolaspauls.



Por último, ante la pregunta sobre si le inculca esta mirada y esta forma de vivir a sus hijos, Nicolás Pauls explicó que, al margen del veganismo o no veganismo, lo que intenta transmitirles es qué tan valiosa es la alimentación.



“Yo les doy mi punto de vista. Y después cada uno elige su camino. No tenemos los mismos gustos, lo que a mí me gusta puede no gustarle a mis hijos. Pero creo que hacer foco en la alimentación es el punto número uno de todo”, cerró.