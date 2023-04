La reacción de Flavio Azzaro ante la posibilidad de que Javier Milei sea presidente

Este 2023 está signado por las elecciones. Sin lugar a dudas el futuro político y económico del país es un tema de gran importancia para todos los argentinos. En este sentido, la opinión de varios famosos sobre los posibles candidatos es moneda corriente.

En las últimas horas, el que habló sobre uno de los aspirantes al sillón de Rivadavia fue Flavio Azzaro. Desde su cuenta de Youtube, el polémico periodista cuestionó la posibilidad de que Javier Milei sea presidente.

Durante el vivo, un seguidor le consultó si prefería a Larreta o Milei. "Larreta, no lo dudo. Me da pánico que Milei sea presidente de la Argentina. Pánico", aseguró Azzaro.

Javier Milei.

"Aún teniendo mis dudas con Larreta, por supuesto, creo que es un tipo que para este momento de la Argentina va mucho más de la mano que Milei" , agregó.

"Una cosa es ser polémico, generar, y otra cosa es presidir un país. No lo veo a Milei preparado", sumó para finalizar.

Recordemos que Azzaro viene de protagonizar un escándalo luego de realizar al aire un comentario homofóbico. Todo comenzó cuando su compañera informaba sobre el robo de un bar inclusivo. "¿Qué significa un café GLGTV ? ¿Yo no puedo ir, ponele?", arrancó Azzaro consultando a su compañera.

"Es un café inclusivo", le respondieron y él siguió: "¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar? A mí que me gustan las mujeres puedo ir", siguió el conductor.

"A vos, Caro, ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?", indagó a su compañera y ella respondió: "Los chicos. Pero me descolocás. Estamos hablando de un ataque con un almohadón incendiado, una noticia policial… A mí por ahora me gustan los chicos, pero no sé qué va a pasar el día de mañana".