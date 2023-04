La confesión de Luciana Salazar que sorprendió a todos: "Soy una de las mujeres más..."

Lucian Salazar estuvo como invitada al programa Mandale fruta, ciclo emitido por República Z conducido por El Polaco, Sofía Jujuy Jiménez. Eleonora Pérez Caressi y Agustín Battioni.

Durante la entrevista, se refirió a las críticas que recibe a diario en las redes sociales. "Yo creo que la vida me mató a palos desde chiquita para que yo hoy sea fuerte con todo eso. Sinceramente yo debo ser una de las mujeres más criticadas de la Argentina, lo asumo porque lo vivo, por todas las cosas que dicen, las barbaridades que dicen, y encima ninguna son verdades", expresó contundente.

"De chica sufrí tanto el tema del bullying que me hicieron que Dios me fue preparando el camino para que el día de mañana sea más fácil y me vaya acostumbrando. Y con mi hija me pasa lo mismo, trato de hacerla fuerte para que el día de mañana sepa enfrentar el bullying", agregó.

Sobre su infancia, recordó que siempre fue una mujer muy llamativa. "Y eso genera cosas buenas y cosas malas. Yo era una chica sexy desde chiquita, y eso generaba envidia y demás. Mi perfil no es una presión mediática, ya desde chiquita lo tengo, eso es parte de mi personalidad, eso de tratar de estar lo mejor posible".

Luciana Salazar. Foto: Instagram @salazarluli.

"Jamás critiqué a una mujer, busquen los archivos, siempre tuve que salir a contestar agresiones. Jamás en la vida hablé mal de alguien, salvo cuestiones puntuales que he vivido, pero más allá de eso, nada", disparó Salazar.

Finalmente, reveló que la mayoría de las críticas las recibe de parte de otras mujeres: "Es un tema de inseguridad que nunca tuve. Jamás me compararía".