¡Abrazo y reencuentro! La conmovedora historia de un joven fan de Divididos que movilizó a Ricardo Mollo

Ernesto Tabárez es un músico uruguayo, actual cantante de Eté & Los problems, una banda del país vecino, que se presentó este sábado en el Cosquín Rock Urguay. Ese mismo día, casi en el cierre del festival, Divididos también dijo presente y, en la previa, Tabárez pudo cumplir un sueño: volver a ver a Ricardo Mollo.

La historia la contó el propio líder de Eté &Los problems a través un extenso hilo en Twitter. "A mis 14 años Divididos iba a tocar en el Teatro de Verano y yo tenía muchísimas ganas de ir pero la entrada estaba completamente fuera de mis posibilidades. Me enteré que la noche anterior iban a una especie de late show que hacía Petinatti en la tele así que con toda la ilusión de verlos tocar ahí me puse mi remera de Hendrix y me fui a la puerta de Canal", comienza narrando a través de su cuenta.

"Al final había ido solo Mollo y obviamente no tocaron ahí (mejor porque tampoco me dejaron pasar). Pasada la medianoche Mollo salió saludando amablemente a la gente de recepción y al verme soltó una sonrisa preciosa. "¿Qué hacés acá Jimi Hendrix?". Le conté que quería verlos tocar y como no podía ir al show lo había intentado ahí", agregó Tabárez en su cuenta @eldelosproblems.

El primer tweet del extenso hilo que escribió Ernesto Tabárez contando su historia con Divididos y Ricardo Mollo.

"Me preguntó si las entradas estaban muy caras para nosotros y acto seguido le pidió a esa persona bigotuda y hermosa que era su manager que me acreditara para la noche siguiente. Subieron a la camioneta y se fueron dejándome una alegría enorme", cuenta dejando en claro la ilusión y agradecimiento por el gesto.

"Al otro día llegué al Teatro y me dijeron que no estaba en la lista, todavía puedo sentir esa desazón. Un rato después llegó la camioneta, bajó el hombre de bigotes con una lista en la mano que dejó en la boletería, al verme me dijo vení así saludas a los muchachos", cuenta.

"De golpe estaba en el back del teatro de verano hablando con Ricardo de guitarras, me mostró su Les Paul, le conté que tenía una vieja Faim SG prestada que era malísima y me respondió "toda las guitarras son lindas”. Antes de despedirlo saqué de una bolsa uno de mis objetos más preciados, la remera de Jimi Hendrix prendiendo fuego su guitarra en Monterrey. Una remera hermosa y original que me había comprado en Cd Warehouse con la plata de un pasaje con el que iba a visitar a una novia en Rocha que me dejó antes de viajar", explica dándole aún más emotividad a esta historia.

"Cuando se la di se mostró profundamente agradecido (cualquiera podía darse cuenta que yo no tenía mucho más que eso). Nos dimos un abrazo largo y pasé a la platea a ver a Divididos haciendo eso @DivididosOK que hace como nadie. Nunca más volví a ver a Divididos, pero esa noche dejaron una marca en mí", finaliza esa historia que tuvo un nuevo capítulo el pasado sábado.

"Mañana 25 años después, la banda que construí toca un rato antes, en el mismo escenario que Divididos ojalá pueda ver a Ricardo en el backstage y regalarle una remera de Los Problems para que sepa que nunca me voy a olvidar de que cuando nadie estaba mirando el me sonrió y me hizo saber que todas las guitarras son lindas", contó esperanzado Tabárez previo a lograr reencontrarse con Ricardo Mollo.

Finalmente el encuentro entre Ricardo Mollo y Ezequiel Tabárez se dio en la previa del show de Divididos en donde ambos músicos se fundieron en un abrazo y el líder de la banda argentina recibió la camiseta que luego dejó sobre un parlante durante el show. La remera de Eté $ y Los Problems sobre el parlante junto a Ricardo Mollo, durante el show de Divididos.

Desde la cuenta oficial de Divididos subieron el video del abrazo junto con la frase "Cerrando un círculo que nunca se cierra. ¡Las vueltas de la vida!", mientras que Tabárez también hizo referencia a eso al cierre de su hilo: "Hemos cerrado un círculo que abre otro".