Qué decían los resultados del último chequeo médico que se hizo Guillermo Calabrese

La mañana del viernes fue muy triste para el medio del espectáculo en general por el fallecimiento del chef Guillermo Calabrese, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio en el departamento de su hija, en Palermo.



Si bien su hija llamó inmediatamente al SAME, que se presentó en el lugar para intentar reanimarlo, nada se pudo hacer. Un día ante, había hecho vida normal y hasta se había realizado un chequeo de control.



La noche del jueves, Guillermo Calabrese la había pasado en el departamento de su hija, ya que debía grabar muy temprano el viernes y su casa de Pilar le restaba mucho tiempo de descanso.

Guillermo Calabrese. Foto: @calacocinero.



Cuando personal del SAME llegó al departamento, constataron que el cocinero había sufrido un paro cardiorrespiratorio no traumático. Intentaron realizarle maniobras de resucitación y luego lo trasladaron al Hospital Fernández.



“Se le hicieron todas las maniobras de resucitación en la ambulancia, que resultaron infructuosas y se lo declaró fallecido a las 2.30”, explicó a la prensa el director del hospital, Ignacio Previagliano.



Asimismo, el médico contó cómo se encontraba de salud Guillermo Calabrese, quien horas previas a su muerte se había realizado un chequeo médico en otro centro de salud. “Las cosas no le habían salido muy bien”, dijo.

Guillermo Calabrese. Foto: @calacocinero.



“Hasta ayer, estuvo trabajando en televisión. Esto fue lo que se llama una muerte súbita. Seguramente él era un hombre con factores de riesgo cardiovascular, era diabético, obeso y esos son factores de riesgo que pueden inducir a esto, a una muerte súbita”, precisó el médico.



El fallecimiento de Guillermo Calabrese causó mucho dolor en el medio en general, dado que era muy querido y respetado, principalmente por sus apariciones en “Cocineros Argentinos”, en la TV Pública. El último tiempo trabajó en Canal 9.