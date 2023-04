El fuerte mensaje del Tucu López tras la separación de Sabrina Rojas

Pasaron doce semanas desde la separación de Sabrina Rojas y Tucu López por una supuesta infidelidad y, mientras que la actriz no quiere saber nada de su ex, hizo las valijas y voló a un destino paradisíaco para disfrutar de unos días de relax, el locutor no parece estar sobrellevando la ruptura de la misma manera ya que publicó un curioso mensaje en sus redes sociales.

Tucu compartió un video viral en su perfil personal de Instagram, donde cuenta con casi medio millón de seguidores, y las especulaciones no tardaron en llegar. El gracioso clip muestra a un joven cayéndose de una escalera, luego de golpearse la cabeza contra el techo y suma un escrito particular: “Así de duro te ando pensando todos los días”.

El romance entre ambos había iniciado en agosto de 2021, cuando Rojas fue a ver actuar a López a Sex. Después salieron a tomar algo junto a un grupo de amigos y surgió la historia de amor. Sin embargo, todo se arruinó dos años después debido a una supuesta infidelidad por parte de Tucu.

Si bien en un principio se pensó que se trataba de una crisis de pareja, rápidamente las sospechas crecieron e incluso la actriz confirmó la separación en declaraciones con Nancy Duré. Para ese momento, hacía dos meses que la pareja no publicaba fotos juntos en las redes.

Las suposiciones quedaron saldadas un mes después de que Tucu López publicara en sus historias una foto en la casa de Jimena Barón, su pareja anterior a Sabrina. El locutor afirmó en ese momento que se trataba de un recuerdo que se publicó en un descuido, pero el desliz agravó la situación.

Todo comenzó cuando Nancy Duré contó en Socios del Espectáculo que el exactor de Sex había sido visto en Villa Carlos Paz acompañado de una rubia misteriosa. “Se llama Damarís, tiene 35 años, es de piscis y vive en Santa Fe”, detalló la periodista. La mujer desconocida habría sido el desencadenante que sembró la distancia en la pareja.

"Estuvo el jueves en Zebra y me dijeron que se fueron juntos", aseguró en ese momento la panelista, en referencia al affaire. Mientras que Tucu López consideró posible una reconciliación, la rubia dejó muy en claro que no hay segundas oportunidades para los infieles y lo dejó de seguir en Instagram.

El locutor no se quedó atrás e imitó los mismos pasos, eliminando de su lista de seguidos a Sabrina, aunque las fotos de su relación de año y medio siguen apareciendo en ambos perfiles. En relación a la supuesta infidelidad, afirmó que son puras habladurías: “Con ella (Damaris) charlé, como charlé con mucha gente en el boliche… No hay terceras en discordia, ni discordia. Yo estoy totalmente enamorado de Sabrina. Ella me dio lo mejor que tuve en mi vida. Me dio su familia, me la abrió de par en par y fui muy feliz durante todo este tiempo… Yo quiero reconciliarme”, había afirmado el actor.