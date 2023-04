El categórica veredicto de Ángel de Brito tras presenciar el show de Bizarrap

Este sábado, Bizarrap brindó el segundo show de los tres que tiene confirmado a realizarse en el Hipódromo de Palermo de Buenos Aires como parte de su gira Bzrp Live Tour. Entre las 20 mil personas que disfrutaron del concierto, muchas figuras del mundo espectáculo dieron el presente.

El Pollo Álvarez y su pareja Tefi Russo; Guillermina Valdes y los exparticipantes de Gran Hermano 2022 (Telefe), Nacho Castañares, Lucila La Tora Villar y Julieta Poggio; la modelo Valeria Mazza y su esposo Javier Gravier; Virginia Elizalde y Coco Fernández; Migue Granados y Sebastián Wainraich; Agustín Franzoni, Grego Rossello y Louta, entre otros.

Biza en el Hipódromo de Palermo.

Pero uno de los que más llamó la atención fue la presencia de Ángel de Brito. El conductor de LAM (América TV) no es muy adepto a concurrir a conciertos multitudinarios. Pero queda claro que el periodistas de chimentos no iba a perderse la invitación. Luego del show, se volcó a sus redes sociales para dejar su categórico veredicto de lo que vio.

"Tarde, me declaro fan de @bizarrap", expresó en su cuenta de Twitter junto a una imagen de la gigantografía del logo del artista ubicada al ingreso del predio.

Con un show 360°, Bizarrap realizó un espectáculo histórico para la escena musical nacional. En el escenario, el productor y DJ desplegó un setlist de sus grandes éxitos entre una gran puesta escénica de luces, pantallas y lásers.

Ángel de Brito reveló su fanatismo por Biza.

Uno de los momentos más especiales fue cuando subió al escenario Duki, uno de los referentes argentinos del trap a nivel mundial. Para el final, sonaron los temas que batieron todos récords globales: Shakira: Bzrp MS #53 y Quevedo: Bzrp MS #52.

"No sé si saben pero es mi primer show propio, y la verdad que es muy emocionante para mí que haya tanta gente. No…no sé, no me salen las palabras, les juro que estoy muy emocionado", expresó Bizarrap visiblemente emocionado.