La propuesta que Paula Robles le rechazó a Marcelo Tinelli

Falta cada vez menos para que vuelva el Bailando por un Sueño y comienzan a definirse varias cuestiones, como jurados y participantes. En esto está Marcelo Tinelli, que le hizo una importante propuesta a Paula Robles, su ex.



En medio de los preparativos de producción para lo que se vendrá en la pantalla de América TV, Ángel de Brito, que será uno de los jurados, contó detalles de la charla que mantuvo Tinelli con la madre de Juana y Francisco.



“La volvieron a llamar este año. Lo dijo Marcelo. Y ella le dijo que no. No quiere bailar en el programa”, contó Ángel de Brito en LAM, el programa que conduce y que es un éxito en América.

Marcelo Tinelli y Paula Robles, en el Bailando por un Sueño. Foto: captura de TV.



Yanina Latorre, por su parte, también tenía para aportar información, dado que, como ella reveló, habla muy seguido con Paula Robles, la figura difícil de convencer para Marcelo Tinelli y su idea de llevarla a la pista.



“Me cuenta que está muy cansada. Dice que está grande, que ya no quiere bailar. Tiene otros proyectos”, contó la panelista de LAM, para ir descartando prácticamente las pocas posibilidades que había de que revierta su decisión.



“La están tratando de convencer, pero Paula está firme diciendo que no. Tampoco es un personaje que me genere mucho para ver, porque ella es muy reservada con su vida”, comentó Ángel de Brito.

El pedido de Cande Tinelli a Paula Robles, la ex pareja de Marcelo Tinelli.





Hay que recordar que hace unas semanas, en medio de la disputa que salió a la luz entre las hijas de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes, junto a sus hijos, Cande Tinelli le había hecho un pedido concreto a Paula Robles.



En un posteo de Paula Robles, en el que recordaba su paso por el Bailando por un Sueño, Cande Tinelli le dejó un comentario y un pedido muy especial. “Necesito que estés en el próximo Bailando”, le escribió. Parece que no será posible.