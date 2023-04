Fabián Cubero explotó y habló de todos los ataques de Nicole Neumann

Las diferencias entre Fabián Cubero y Nicole Neumann parecen ser irreconciliables. Y es que, después de un aparente tiempo de armonía en la que ambos abrieron sus caminos para dedicarle tiempo a sus tres hijas y hacer sus vidas con sus respectivas parejas, ahora se dieron a conocer situaciones que venían ocultas debajo de la alfombra.

El disparador de todo esto fue la situación de Indiana, la hija mayor de ambos, que decidió irse a vivir con su padre Fabián Cubero y que se dice estar alejada de su madre Nicole Neumann. Todo esto lo confirmó el exdefensor en una nota con Pronto semanas atrás.

"Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo", confesó el padre de Indiana.

Esto desató una respuesta de la modelo: "Mi trabajo como mamá es proteger a mis hijas. No exponerlas, porque son menores. Son temas delicados y ya hace rato yo tomé esta postura". En medio de esto saltó una supuesta deuda por los costos de manutención de las tres hijas que tienen, recordando que además de Indiana están Allegra y Sienna.

Se dijo en su momento que Nicole Neumann estaría reclamando un dinero que Fabián Cubero adeuda respecto a esta cuota, y por eso el exjugador dialogó con LAM para aclarar la situación: "Hay algo que se está manejando en el juzgado. Pero no lo puedo contar ahora".

Y aclaró: "Yo me hago cargo de mis hijas. No tengo que pensar en nadie más. Yo cumplo con el colegio y la obra social. El arreglo que hicimos en su momento cuando nos separamos quedó antigüo porque mi situación era diferente. Yo me ocupo del bienestar de mis hijas".

Nicole Neumann y Fabián Cubero siguen con fuertes diferencias por la manutención de sus hijas.

"Siempre tratamos de buscar la solución. Muchas veces se dicen cosas que no son reales. Yo no paso información a la prensa. Cuando eso pasa es obvio que voy a quedar expuesto. Esas cosas a mí no me gustan porque no tengo que demostrar nada a nadie", agregó Fabián Cubero.

Acerca de las críticas que recibió por exponer la relación entre madre e hija, el exfutbolista detalló: "Ustedes mismo ven las redes y ven que no está con la mamá... No dije nada que no se haya visto". Indiana se encuentra viviendo con Fabián Cubero y Mica Viciconte desde diciembre.

Y aclaró lo tensa que se encuentra la relación con Nicole Neumann, creyendo que hoy no podrían llegar a un diálogo sin abogados por medio: "Hoy no creo que podamos hacer un arreglo con Nicole. Es algo que ahora no puedo explicar tampoco".