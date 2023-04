Mariano Hueter: el argentino que apostó todo en el cine a sus 21 años y hoy triunfa en el mundo

Guionista, autor y director; aunque la mayoría del tiempo se encuentra trabajando en la producción general de sus proyectos. Mariano Hueter, de 34 años, se convirtió con 21, hace 13 años atrás, en el director más joven de contenidos audiovisuales de Argentina, con una miniserie que lo catapultó al éxito por ser una propuesta novedosa para ese entonces.

Además de ser docente, Hueter ha producido diversos proyectos disruptivos y novedosos a lo largo de sus más 10 años de carrera que se han valido de premios nacionales e internacionales: en 2019, "Inconvivencia" fue elegida como la mejor serie argentina del año; mientras que "Inconsciente Colectivo" fue seleccionada en Fresh TV Fiction (WIT, Cannes) 2013 como una de las series más novedosas del mundo.

El director de cine ha trabajado con reconocidos actores de nuestro país y del mundo. Créditos: Instagram Marianohueter.

Mariano Hueter conversó con MDZ Show sobre su vida personal, sus proyectos y su perspectiva sobre los nuevos contenidos que se estrenan cotidianamente:

- ¿Qué se siente ser uno de los directores más jóvenes del país?

- La verdad que en su momento, cuando sucedió, yo no tenía la conciencia de que estaba haciendo una serie y que me estaba convirtiendo en el director más joven del país. Fue algo que me enteré después cuando estrenamos la serie. Creo que fue con un programa de Víctor Hugo Morales que, en su momento, él dijo el dato y efectivamente era así. Entonces me fui haciendo cargo con el tiempo, pero no fui consciente cuando hacía la serie. La hice porque gané un concurso y porque tenía ganas de hacerla. También, gracias a esas locuras que uno hace cuando es joven, toma riesgos que después, más de grande, capaz no tomaría. No siento nada en particular por eso; si lo que me permitió fue empezar con una carrera desde muy temprano y eso te da una ventaja en el tiempo.

El guionista se caracteriza por liderar equipos jóvenes. Créditos: Prensa.

Mariano descubrió su pasión por crear contenido audiovisual desde muy chico. La escuela jugó un rol clave: allí, Hueter hacía obras de teatro, pero nunca pensó que terminaría produciendo series y películas. Muchos menos convirtiéndose en director. Apenas terminó el colegio, comenzó a estudiar cine: "Me apasionaba el universo del cine y nunca más salí de ahí".

- Te gusta mucho el cine. ¿Qué película considerás una 'obra de arte'?

- La verdad que hay un montón. Hay películas que marcaron a un montón de gente, como la saga de El Padrino. El cine de Stanley Kubrick, Tarantino y David Fincher, en mi adolescencia, fueron muy importantes. Para mí este cine fue muy revelador por el tipo de historias que presentaban y que a mí me gustaría contar.

- Recientemente, estrenaste la serie "El Grito de las Mariposas" en Star+. Cuando uno ve el adelanto queda totalmente atrapado con la historia. ¿Qué significó para vos este proyecto?.

- Significó un quiebre importante en mi carrera. Primero, porque fue mi primer gran proyecto internacional que encaré cómo director. Se estrenó en todo el mundo y en distintas plataformas. Fue un desafío enorme, porque significó irme durante muchos meses a otros países a filmar y embarcarme en un proyecto muy grande. Pero, sobre todo, lo más motivador y lo más trascendental es la historia y lo que significaba el proyecto: para mí era muy importante. Es la historia sobre la muerte de las hermanas Mirabal por quienes se conmemora el 25 de noviembre el Día Internacional por la lucha contra la violencia de género, declarado por la ONU. Es una historia que en Latinoamérica no estaba tan bien contada, no había un material tan contundente; y de repente poder hacer una serie de 13 capítulos en el Caribe, que cuente esa dictadura, ese horror y toda la lucha de esa mujer, era una propuesta súper interesante.

- ¿Tuviste alguna dificultad con esta serie?

- Sí, un montón. La primera y más importante es haber tenido que dejar por un tiempo a mí familia y extrañarlos por irme a otro lugar. Yo tengo dos hijos muy chiquitos y a mi mujer. Nunca había estado tan lejos de ellos tanto tiempo, al punto en el que pensé en un momento 'dejo la serie y me vuelvo'. Los extrañaba mucho y la estaba pasando bastante mal. También estaba la pandemia, dónde se permitían X cantidad de vuelos y yo no podía visitarlos. Por otro lado, una de las cosas más difíciles fue que yo soy argentino y dirigir actores dominicanos, colombianos o españoles era un desafío complicado por el tema de los acentos. Y de la serie, lo más complejo a nivel director, son las escenas de violencia y tortura, porque es maltrato a muchas mujeres en una dictadura feroz. Hacer esas escenas fue difícil desde lo personal y profesional.

- De todas las series y películas que has producido, ¿Tenés una de la que te sientas más orgulloso?

- Sí. Hay una serie puntual que amo con todo mi corazón, más que las demás, que es "El mundo de Mateo", porque es una serie muy personal que tiene muchas cosas de mi propia historia. La escribí yo completa. Es una serie muy chiquita y, sin embargo, ha recorrido todo el mundo. Se estrenó en Berlín, Estados Unidos y Europa. Es una serie que hicimos un grupo muy chiquito, conformado por amigos, y que la filmamos en mi pueblo. Yo nací en Zona Sur del Conurbano Bonaerense y filmamos ahí, en las calles donde yo me crié. Entonces para mí tiene mucho valor emocional. Aparece mi hija de 3 años actuando; hay muchas cosas personales puestas ahí. Le tengo un aprecio muy grande.

- ¿Con qué actor argentino o internacional te gustaría trabajar en algún proyecto? ¿Por qué?

- Me gustaría trabajar con Leo Sbaraglia o con Ricardo Darín. Con Leo tengo como el 'pendiente' porque hemos estado juntos, hemos hablado y tratado de completar un proyecto que no se dio. Entonces aún más me quedó esa sensación de que casi lo logramos. Y con Ricardo tuve la suerte de entrevistarlo en mi programa de cine y me encanta su trabajo. Siempre está ahí el anhelo de hacer un proyecto con él. Hay muchos actores argentinos con los que todavía no he trabajado. Si bien he tenido la suerte de haber trabajado con muchísimos, hay varios con los que me gustaría trabajar.

- En tu perfil de LinkedIn has puesto que "las series deben tener calidad", en resumidas cuentas. ¿Qué crítica, positiva o negativa, le harías a las producciones actuales?

- Me parece que en este momento, en el que se produce tanto contenido y tantas series, se nota que está bajando es la calidad. Hay muchos estrenos nuevos, pero cuesta encontrar los buenos; cuesta encontrar aquellas joyas o 'perlitas' que valen la pena realmente ver. Me acuerdo que antes, cuando veíamos alguna que otra serie por cable, cuando HBO estrenaba "Band of Brothers" o cuando se estrenaba "Lost" o "Dr. House"; se estrenaban grandes series que se preparaban con mucho tiempo. Ahora se produce tan rápido que creo que se bajó la vara de la calidad. Para mí, la calidad es algo fundamental y sobre todo depende del guión. Muchas series llegan a hacerse con guiones muy malos y eso se nota. Por más que después pongas buenos actores, directores y todo el dinero del mundo, cuando la historia está mal contada o el guión es malo, la calidad no termina siendo óptima. Mariano juzga mucho la era de la inmediatez en las producciones actuales. Créditos: Instagram Marianohueter.

Actualmente, Mariano Hueter se encuentra desarrollando un proyecto latinoamericano que lo tendrá como autor y director, junto a la productora Gato Grande y MGM. También está enfocado en la planificación del rodaje de una nueva serie para el segundo semestre de este año.