La contundente frase del padre de Jésica Cirio sobre la separación de su hija y Martín Insaurralde

Si había una palabra que faltaba en medio de la separación de Jésica Cirio y Martín Isaurralde era la del padre de ella, Horacio Cirio, quien, si bien hace años que no habla con su hija, ahora se permitió opinar sobre el tema.



Es que desde hace varias semanas se habla de la separación de modelo y el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que ninguno de los dos hizo oficial la ruptura de la pareja hasta el momento.



En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Horacio Cirio opinó sobre la relación que tenían Jésica Cirio y Martín Insaurralde y sorprendió al comentar que nunca había estado de acuerdo con que estuvieran juntos.

Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

“Para mí no es ninguna novedad, porque yo desde el principio sabía que no era una persona para Jésica este muchacho por un montón de cosas. Son muy diferentes las ocupaciones y los horarios que tienen ellos”, sostuvo Horacio Cirio.



“Él se dedica a la política, es lo que más le interesa. Creo que otra no le interesa. Y ella vive trabajando, o sea que es difícil para los dos convivir”, explicó el padre de Jésica Cirio en Mitre Live.



“Yo de entrada ya me di cuenta de que no iba a funcionar, que no es el estilo de hombre que yo calculo que es para ella”, opinó el padre de la modelo y conductora, que contó que se enteró de la noticia mientras miraba Socios del Espectáculo.

Asimismo, para Horacio Cirio, los problemas que tiene con Jésica desde hace ya varios años pudieron haber empujado de alguna manera a su hija a los brazos de Martín Insaurralde, aunque él no tuviera el perfil de hombre que siempre buscaba.



“Yo le conocí otros chicos y nada que ver, no son ni parecidos. Por ahí, en ese momento, ella necesitó contención porque más o menos cuando lo empezó a conocer fue cuando empezaron los problemas conmigo. Y, tal vez, esa contención que necesitó, él se la supo dar y entonces por eso se marchó. No me sorprende para nada el rumor”, cerró Horacio Cirio.