Germán Daffunchio: "Ahora tocan una tecla y hacen una canción"

Germán Daffunchio es uno de los valuartes del rock argentino desde sus inicios en Sumo a su actualidad en Las Pelotas. El músico de 61 años comenzó su carrera, casi sin quererlo, previo a irse del país, al conocer a Luca Prodan al bajar en un puerto en uno de sus primeros viajes como marino mercante. Luego, tras ese encuentro, nació una de las bandas de rock nacional más influyentes de la historia argentina.

El futuro avallasador de Sumo se vio frustrado por el triste desenlace de Prodan, que murió en diciembre del '87, a sus 34 años, siendo una de la tres muertes de esa época (también fallecieron Miguel Abuelo, marzo de 1988, y Federico Moura, diciembre de 1988, líderes de Los Abuelos de la Nada y de Virus, respectivamente).

El final de Sumo derivó en que sus miembros creen Las Pelotas, con Alejandro Zokol y Germán Daffunchio, y Divididos, con Ricardo Mollo y Diego Arnedo. Ambas bandas son de las más reconocidas del rock nacional en la actualidad, con más de 30 años de trayectoria.

Alberto Superman Troglio , Diego Arnedo, Luca Prodan, Roberto Pettinato, Germán Daffunchio y Ricardo Mollo fueron la formación del primer disco de Sumo.

Germán Daffunchio que llega a Mendoza con Las Pelotas este sábado, para presentarse en el Auditorio Ángel Bustelo, dialogó con MDZ en una extensa entrevista en la que habló de aquellos comienzos de la banda, de los inicios de Sumo, de su juventud en donde tuvo el desagradable deber de ser chofer del ex teniente general en el Ejército Argentino y ex presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri.

Además, en la previa estuvieron en la bodega Viña Las Perdices en donde la banda tiene una línea de vinos "es algo divertido. Vamos a festejar un poco, vamos a festejar cada día, la gente piensa que es inmortal y no lo somos. No hay que dejar nada para mañana", contó Germán Daffunchio a MDZ.

- El paso del tiempo no se nota en las canciones críticas al sistema de Las Pelotas...

- Algunos dicen que somos "visionarios", pero no. En Esperando el milagro hablábamos de una justicia muy cuestionable, de la enfermedad del poder, como pasa ahora. Fue un experimento muy interesante porque es un tema político, pero no partidario. En ese momento muchos se ofendieron, pero no hay responsables en Argentina del fracaso absoluto. Hay algo que está muy mal, no puede ser que haya provincias parásitos y provincias productoras. Afortundamente tenemos la música para decir lo que uno siente. Cuando ganó De la Rúa hicimos Solito vas que era una canción que contaba que la gente no tenía para comer. La música es sanadora y encontrarnos los que vibramos parecidos en una noche juntos, en un show, es algo espectacular.

Germán Daffunchio quedó como voz lider de Las Pelotas tras la muerte de Alejandro Zokol.

- Ahora las canciones son más simples, el éxito es más efímero...

- Me resulta algo muy raro como ahora tocan una tecla y hacen una canción. Yo soy una generación que nos gusta el latido del corazón, el ver a la gente saltar y compartir una noche juntos. Ahora veo un mundo banal, la gente vive encerrada tratando de mostrar lo genio que es. El otro día nos encontramos con Juanse -cantante de Los Ratones Paranoicos- y nos quedamos filosofando un rato sobre el ego. Ahora cada influencer es una pequeña estrella. Ahora cuál es el sentido de la vida porque se está generando un mundo íntegramente virtual. La charla de una persona a través de una pantalla es algo raro.

- ¿Cómo luchas contra ese sistema?

- Desde que soy chico estoy luchando contra un sistema que es una porquería y que cada vez está más grande. Ahora se mira por el agujero de la cerradura la vida de afuera. Lo único que puedo decir es que toda mi vida tuve necesidades. Yo nací con Sumo y en esa época salimos a la guerra artística. Siempre ha sido nuestra medicina. El combate principal es con uno mismo, qué crees de la vida que no es comprar papas fritas, autos o cosas así. El éxito hoy se valora por las cantidades de reproducciones que tiene. Si subis un video haciendo caca y se viraliza pareciera un éxito. El éxito real son bandas que tienen muchos hits y que van a tocar en donde lo comercial no entra.

La vida es algo efímero y superficial envenenada por las cosas que fabrican para que gastes guita en médicos

Ahora teníamos que tocar en el Movistar Arena, en donde toca todo el mundo, pero nosotros somos una banda prohibida. Estamos acostumbrados a todas esas cosas, pero porque nuestra gente "se porta mal" no nos dejaron. En el Luna Park y en Obras hicimos shows e hicieron algunas fiestas afuera para festejar, entonces por eso no nos permitieron tocar y eso demuestra que hay cosas que no quieren ser escuchadas. Los dueños del lugar no nos dejaron tocar. Es una lucha que ya estamos acostumbrados. Las Pelotas brindó un show privado en Viña Las Perdices para invitados y prensa.

- ¿Cómo ves a las nuevas generaciones?

- Me preocupa que les están haciendo creer que el mundo es de una manera que no es. Van a quedar esclavizados a las redes sociales. Nosotros seguimos tocando y luchando por la libertad real.

- ¿Cómo fue tu relación con Galtieri?

- Esa parte de la vida fue algo que me ha llevado a ser lo que soy. Yo tenía 18 años y estaba con seres humanos que tenían el poder de un país y para mí eran unas cucarachas. No sentía ningún tipo de simpatía por lo que pregonaban. Yo con Galtieri volví completamente borracho, ambos, del hotel Llao Llao. Galtieri me manda a comer al restaurante y los hijos de puta me ofrecen vino, y cuando me di cuenta estaba re mamado. Me subí al auto y ahí entendí para qué sirven las líneas blancas de la ruta. Me mira del asiento de atrás y me dice;"¿Todo bien, Daffunchio?" -con tono de persona ebria-, "Todo bien, mi general". Ese tipo después fue presidente de un país.

Después de eso había decidido irme de este país, me hice marino mercante con la intención de viajar por el mundo, pero en la primera bajada me encontré con Luca y cambió todo

- Si volvieras el tiempo le dirías algo...

- Mucha gente me dice que podría haber cambiado el destino del país si me hubiera estrellado contra un árbol. Estaba tratando de entender el mundo, entender qué era la patria. Fue determinante porque me asqueo y entendí sobre la gran mentira que era todo.