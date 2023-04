El Flaco Suárez y Adrián Sorrentino se juntan en Jacinto y yo

A fines de febrero Adrián Sorrentino y Ernesto el Flaco Suárez estrenaron por primera vez en el Teatro Independencia (Chile 1184. Ciudad) "Jacinto y yo", una obra de teatro llena de comedia, música y emociones; que, además, fue un "boom" en la escena local. Es más el mismo 'Flaco' Suárez reconoció esto último mencionado, ya que la célebre sala mendocina se llenó aquella vez y los presentes se pararon a aplaudir de lo excelente que fue.

Este viernes 21 de abril vuelve a las tablas "Jacinto y yo" para aquellas personas que no pudieron disfrutarla por primera vez, y también para aquellos que les encantó tanto que deciden verla una vez más. El encuentro esta vez será en el Teatro Mendoza (San Juan 1427. Ciudad) a las 21:30.

Los dos emblemáticos actores mendocinos fueron un éxito la primera vez que presentaron la propuesta. Créditos: Prensa.

Esta obra refleja la vida de Jacinto, un hombre que dice ser periodista “o algo así”, e insiste tanto, que se mete en la propia escena. La composición de ese personaje fue del propio Flaco, en honor a un amigo personal, un hombre con el que el público se reirá muchísimo por las ocurrencias que plantea en escena.

Por su parte, Adrián brillará en escena con su imponente caudal de voz. En la oportunidad, interpretará esas canciones que no son habituales en sus tradicionales shows, pero que ahora sí merecen un lugar destacado en el repertorio.

Ernesto Suárez dialogó con MDZ Show acerca de esta increíble propuesta teatral y de la relación laboral que mantiene con Adrián Sorrentino, su compañero de escenario.

- ¿Cómo es trabajar con Adrián Sorrentino?

- Es un capo, un profesional. Es buen bailarín, cantante. Un buen compañero y persona. Empezó de chiquito haciendo teatro conmigo. Yo lo quiero mucho.

- Seguro esa química está presente en el escenario...

- Me llevo bien con todos mis compañeros de teatro. Cuando me llevo mal, no trabajo más. No trabajo más porque no son buenos compañeros o porque son muy 'ego'. Ernesto Suárez fue reconocido, junto a otros artistas, como "Imprescindible de la Escena Nacional". Créditos: Instagram Mendozaciudad.

El 'Flaco' Suárez reveló que lo que más le gusta de esta obra de teatro es que la diseñó con Sorrentino en tan sólo siete días.

- En febrero fue la primera vez que estrenaron la obra y fue en el Teatro Independencia. Ahora, esta segunda función, la van a hacer en el Teatro Mendoza. ¿Le han modificado algo?.

- No. Va a quedar igual, o "parecida" porque yo me pongo a improvisar. Adrián Sorrentino no sólo se ha formado como actor en Argentina, sino también en Nueva York. Créditos: Instagram Sorrentinoteatro.

Las entradas ya se encuentran a la venta. Los tickets se pueden adquirir a través de la página EntradaWeb y tiene un costo de $1000 y $1500, según el lugar elegido (más un recargo por el Servicio Venta Internet).