Cómo murió Guillermo Calabrese, el chef más querido de Cocineros argentinos

En la madrugada del viernes, Guillemo Calabrese murió de un paro cardiorrespiratorio, luego de varios intentos de reanimarlo en el Hospital Fernández. El cocinero, de 61 años, había pasado sus últimas horas en la casa de su hija, en el barrio de Palermo. Allí llegó la ambulancia que lo llevaría a toda velocidad al centro de salud donde intentaron salvarlo.

Según informó su hijo Miguel, la muerte de Guillermo Calabrese sucedió cerca de las 3.15. El cocinero planeaba quedarse en el domicilio de su hija Melisa, ya que el viernes tenía que cumplir con compromisos laborales y la ubicación resultaba más conveniente.

Calabrese tenía 61 años. Instagram Guillermo Calabrese.

Lamentablemente, no pudo ser. Luego de manifestar malestar y sufrir una fuerte descompensación, el cocinero fue trasladado por una unidad del SAME, acompañado de su entorno más cercano, y llegó alrededor de las 2 de la mañana. En unos pocos minutos y tras algunas maniobras, el corazón de Calabrese no resistió más y se produjo el deceso.

La carrera de Guillermo Calabrese

Discípulo del Gato Dumas, Guillermo Calabrese se hizo famoso en Cocineros argentinos. Desde la TV Pública, el chef dejó su impronta en el público y se ganó su cariño con su simpatía, sus famosas recetas y su estilo de conducción.

Actualmente se encontraba al frente de ¡Qué mañana!, programa que había arrancado este año en Canal 9, y en las redes todo es sorpresa y profundo dolor entre sus compañeros y amigos por la triste noticia que nadie se esperaba.

El chef arrancó su carrera a los 25 años con el Gato Dumas. Instagram Guillermo Calabrese.

De origen siciliano, Calabrese era fanático de River y comenzó su carrera a los 25 años, cuando se acercó al famoso Carlos “Gato” Dumas con el objetivo de aprender todo de él luego de darse cuenta de que la carrera de medicina no era para él.

Guillermo empezó como empleado de limpieza, fue escalando en la cocina del reconocido chef y apenas en tres años se convirtió en jefe de cocina. Papá de dos hijos, estaba en pareja hace 40 años y supo ganarse su lugar en la televisión, que hoy la llora.