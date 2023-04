Romina Uhrig analiza tomar una drástica medida contra Gran Hermano y Telefe

El futuro de los exparticipantes de Gran Hermano es incierto. Muchos de ellos ya lograron capitalizar en los medios las repercusiones mediáticas que le significaron participar del exitoso reality de Telefe. Holder y Alfa ya firmaron contrato para ser parte del Bailando 2023 y queda lugar para tres "hermanitos" más.

En este contexto, en Mañanisima contaron detalles sobre la situación actual laboral de cada participante. Así fue que Estefi Berardi reveló la decisión que tomaría Romina Uhrig en relación a su contrato con Gran Hermano y Telefe.

"Romina estuvo hablando con su entorno y ella está indecisa y pensando en romper el contrato, lo mismo que hizo Alfa, porque siente que no le están dando trabajo", comenzó expresando.

Romina Uhrig.

"No está teniendo un beneficio que le reditúe tanto como para quedarse ahí agarrada. Y está buscando representante, quiere alguien que la mueva un poco más porque no está teniendo los resultados que esperaba", agregó.

"¿Ella pensó que iba a tener más laburo? Pero ¿De qué?", acotó Pampito. "En la tele, tal vez de panelista", respondió Berardi.

"¿De qué? ¿Sabe cantar, bailar, es periodista? No está preparada de nada Romina. Ojalá que le vaya bien, a mí no me cae mal, me parece divina. Pero después, todo lo que es su tema de causas o que diga que no estaba preparada para ser diputada, eso da un poquito de bronca. No digo que el país esté mal por culpa de Romina, pero todo ayuda", disparó el panelista.