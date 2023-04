El duro momento que atraviesa Vicky Xipolitakis

Vicky Xipolitakis transita por un delicado momento en lo perosonal. En las últimas horas fue notificada que la Justicia falló a favor de su exmarido, Javier Naselli, en la causa por violencia de género que inició la mediática en 2019.

"Es un fallo demoledor para Vicky Xipolitakis. Fue sobreseído de todo lo que lo acusó", explicó Karina Iavícoli en Intrusos (América TV) sobre el veredicto final.

"En su momento, Vicky lo acusó por amenazas, lesiones agravadas y turbación de la propiedad. Para la Justicia nada de lo que escuchamos durante todos estos años es real", agregó.

Además, informaron que Xipolitakis no podrá apelar el fallo y recurrir a otra instancia. "Naselli vive 15 días en Estados Unidos, para cumplir con su trabajo, y 15 días en la Argentina. El fallo es absolutorio y no da lugar a los abogados a apelar. Vicky no tiene cómo apelar esto. Naselli está feliz", expresó Iavícoli.

Vicky Xipolitakis junto a Javier Nasell.

Por su parte, Maite Peñoñori se contactó con el empresario para saber su opinión y tras la resolución judicial. "El daño a mi reputación queda. Fui injustamente acusado. Y ni hablar que el mayor daño es a mi hijo", expresó el economista en un mensaje.

"Ella sigue poniendo denuncias con las que mancha los encuentros con mi hijo sin necesidad", finalizó Naselli.

Recordemos que en septiembre del año pasado, la Justicia ya había fallado a favor de Naselli. En aquella oportunidad, Xipolitakis tuvo la posibilidad de apelar el fallo.

Apenas se conoció la noticia, la vedette hizo su descargo. "Tengo una cautelar que respestar, es un tema muy sensible. No puedo hablar. Respeto por nuestro hijo, sigo confiando en la justicia", comenzó diciendo Xipolitakis. Luego, agregó: "Hay que denunciar siempre. Es un tema muy delicado. Y ojalá se haga justicia. Es un tema que no me parece que tenga que ser mediático y que cada uno opine sin saber. Y hay un menor, que es mi hijo, que hay que tener mucho respeto y cuidados".

"Vengo luchando, vengo pidiendo ayuda. Hay que estar muerta para decir: ‘Le creemos a Vicky’. ¿Qué gano yo con hacer una denuncia falsa? Si fuera por plata, no me hubiera separado. Pero tomé el coraje con mi hijo y me fui a denunciar. Tengan mucho cuidado con lo que se habla. Midan las palabras, se están sumando a la violencia y yo soy una víctima".