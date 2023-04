Alec Baldwin recibió una noticia inesperada en la causa por homicidio

La Fiscalía de Nuevo México decidió este jueves retirar el cargo de homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin luego de que se disparase accidentalmente un arma que manipulaba durante un rodaje y que causó la muerte de una mujer.

La novedad fue confirmada por los abogados del actor, Luke Nikas y Alex Spiro: "Estamos complacidos con la decisión de desestimar el caso contra Alec Baldwin y alentamos una investigación adecuada sobre los hechos y circunstancias de este trágico accidente", dijeron en declaraciones a una cadena local.

El episodio se produjo en octubre de 2021, durante el rodaje del film "Rust", en Nuevo México, cuando Baldwin manipulaba un arma que se disparó accidentalmente -según su testimonio- causándole la muerte a Halyna Hutchins, directora de fotografía, e hiriendo a Joel Souza, director de la cinta.

Baldwin atravesó una situación compleja pero no irá preso.

El arma debía contener balas de fogueo, aunque por motivos que se desconocen estaba cargada con municiones verdaderas, lo que también involucró a la armera Hannah Gutiérrez-Reed, quien enfrentaba cargos por homicidio involuntario, pero también fue declarado inocente.

Por su parte, Baldwin negó en todo momento los cargos que le imputaban e insistió en su inocencia, hasta que finalmente obtuvo la libertad con la promesa de no poseer armas, no beber alcohol y no hablar con testigos del tiroteo que causó la tragedia en set de filmación.

Sin embargo, un informe forense del FBI determinó que el arma que tenía Baldwin en su poder solo podía disparar si alguien accionaba el gatillo.

Antes de darse a conocer el fallo, trascendió que Baldwin y la familia Hutchins llegaron a un acuerdo legal, en "términos confidenciales" para resolver la cuestión.